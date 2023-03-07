https://sputniknews.com.tr/20230307/disisleri-bakanligi-iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-yarin-turkiyeye-geliyor-1067948381.html

Dışişleri Bakanlığı: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan yarın Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan yarın Türkiye'ye geliyor

Dışişleri bakanlığı İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yarın Türkiye'ye taziye amacıyla bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T18:15+0300

2023-03-07T18:15+0300

2023-03-07T18:15+0300

dışişleri bakanlığı

türkiye

hüseyin emir abdullahiyan

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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 8 Mart Çarşamba günü Ankara'ya geliyor. Adıyaman'a da gideceği belirtilen Abdullahiyan'ın ziyaretiyle ilgili açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı.Bakanlık açıklamada şunları ifade etti:

türkiye

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Sputnik Türkiye

dışişleri bakanlığı, hüseyin emir abdullahiyan