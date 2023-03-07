https://sputniknews.com.tr/20230307/disisleri-bakanligi-iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-yarin-turkiyeye-geliyor-1067948381.html
Dışişleri Bakanlığı: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan yarın Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan yarın Türkiye'ye geliyor
Dışişleri bakanlığı İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yarın Türkiye'ye taziye amacıyla bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T18:15+0300
2023-03-07T18:15+0300
2023-03-07T18:15+0300
dışişleri bakanlığı
türkiye
hüseyin emir abdullahiyan
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 8 Mart Çarşamba günü Ankara'ya geliyor. Adıyaman'a da gideceği belirtilen Abdullahiyan'ın ziyaretiyle ilgili açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı.Bakanlık açıklamada şunları ifade etti:
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dışişleri bakanlığı, hüseyin emir abdullahiyan
dışişleri bakanlığı, hüseyin emir abdullahiyan
Dışişleri Bakanlığı: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan yarın Türkiye'ye geliyor
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Dışişleri bakanlığı İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yarın Türkiye'ye taziye amacıyla bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 8 Mart Çarşamba günü Ankara'ya geliyor. Adıyaman'a da gideceği belirtilen Abdullahiyan'ın ziyaretiyle ilgili açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı.
Bakanlık açıklamada şunları ifade etti:
"İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla, 8 Mart 2023 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Bakan Abdullahiyan’ın, Ankara’da Sayın Bakanımızla görüşmesi ve ayrıca Adıyaman ilimize ziyarette bulunması öngörülmektedir."