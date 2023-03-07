Depremlerin ardından ilk kez görüntülendi: Nemrut Dağı'nın hasar almadığı görüldü

© AA Kahta Kültür ve Turizm Derneği Başkanı İrfan Çetinkaya, heykellerin zarar görmediğini söyledi. Depremin bölgeye büyük hasar verdiğini anlatan Çetinkaya, "Bizi tek mutlu eden şey Nemrut Dağı'ndaki heykellerin depremden etkilenmemesi. Depremden 2 gün sonra Nemrut Dağı'na çıktım, heykellerin zarar görmediğini gördüm. Ama Adıyaman çok büyük bir felaket geçirdi" dedi. İnsanları bölgeye davet eden Çetinkaya, "Her yıl yüz binlerce insan bölgeye geliyor. Bu sene özelikle daha çok kişi gelmesini istiyoruz. İnsanların Nemrut Dağı'na gelmelerini istiyoruz. Bölgeye gelip hem bize moral verip yaralarımızı sarsınlar hem de Nemrut Dağı'nı görsünler istiyoruz" diye konuştu.