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Depremlerin ardından ilk kez görüntülendi: Nemrut Dağı'nın hasar almadığı görüldü
Depremlerin ardından ilk kez görüntülendi: Nemrut Dağı'nın hasar almadığı görüldü
Doğu ve batı medeniyetlerinin kesişme noktasında bulunan, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı Ören Yeri'nde bulunan... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, nemrut dağı, zarar, deprem, фото
fotoğraf, nemrut dağı, zarar, deprem, фото

Depremlerin ardından ilk kez görüntülendi: Nemrut Dağı'nın hasar almadığı görüldü

11:47 07.03.2023
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Doğu ve batı medeniyetlerinin kesişme noktasında bulunan, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı Ören Yeri'nde bulunan anıtsal dev heykeller, depremleri zarar görmeden atlattı.
© AA'Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer' olarak gösterilen Nemrut Dağı Ören Yeri'nde devasa boyuttaki ve tonlarca ağırlıktaki taş heykellerde, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere rağmen hasar görülmedi.
Nemrut Dağı'nın anıtsal heykelleri depremlerde zarar görmedi - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
'Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer' olarak gösterilen Nemrut Dağı Ören Yeri'nde devasa boyuttaki ve tonlarca ağırlıktaki taş heykellerde, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere rağmen hasar görülmedi.
© AAKommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'nın yolu uzun süredir kar nedeniyle kapalı. Bölgeyi ziyaret etmek isteyenler yaklaşık 2.5 kilometre yürüyerek heykellerin bulunduğu yere ulaşabiliyor.
Nemrut Dağı'nın anıtsal heykelleri depremlerde zarar görmedi - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'nın yolu uzun süredir kar nedeniyle kapalı. Bölgeyi ziyaret etmek isteyenler yaklaşık 2.5 kilometre yürüyerek heykellerin bulunduğu yere ulaşabiliyor.
© AADepremden sonra ilk kez dağın doğu yakasındaki heykelleri görüntülendi. Dağın batı yakasındaki heykeller ise bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle görüntülenemedi.
Nemrut Dağı'nın anıtsal heykelleri depremlerde zarar görmedi - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Depremden sonra ilk kez dağın doğu yakasındaki heykelleri görüntülendi. Dağın batı yakasındaki heykeller ise bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle görüntülenemedi.
© AAKahta Kültür ve Turizm Derneği Başkanı İrfan Çetinkaya, heykellerin zarar görmediğini söyledi. Depremin bölgeye büyük hasar verdiğini anlatan Çetinkaya, "Bizi tek mutlu eden şey Nemrut Dağı'ndaki heykellerin depremden etkilenmemesi. Depremden 2 gün sonra Nemrut Dağı'na çıktım, heykellerin zarar görmediğini gördüm. Ama Adıyaman çok büyük bir felaket geçirdi" dedi. İnsanları bölgeye davet eden Çetinkaya, "Her yıl yüz binlerce insan bölgeye geliyor. Bu sene özelikle daha çok kişi gelmesini istiyoruz. İnsanların Nemrut Dağı'na gelmelerini istiyoruz. Bölgeye gelip hem bize moral verip yaralarımızı sarsınlar hem de Nemrut Dağı'nı görsünler istiyoruz" diye konuştu.
Nemrut Dağı'nın anıtsal heykelleri depremlerde zarar görmedi - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Kahta Kültür ve Turizm Derneği Başkanı İrfan Çetinkaya, heykellerin zarar görmediğini söyledi. Depremin bölgeye büyük hasar verdiğini anlatan Çetinkaya, "Bizi tek mutlu eden şey Nemrut Dağı'ndaki heykellerin depremden etkilenmemesi. Depremden 2 gün sonra Nemrut Dağı'na çıktım, heykellerin zarar görmediğini gördüm. Ama Adıyaman çok büyük bir felaket geçirdi" dedi. İnsanları bölgeye davet eden Çetinkaya, "Her yıl yüz binlerce insan bölgeye geliyor. Bu sene özelikle daha çok kişi gelmesini istiyoruz. İnsanların Nemrut Dağı'na gelmelerini istiyoruz. Bölgeye gelip hem bize moral verip yaralarımızı sarsınlar hem de Nemrut Dağı'nı görsünler istiyoruz" diye konuştu.
© AAKahta'da turist rehberliği yapan Bedir Temelli ise yerli ve yabancı turistlere bölgeyi gezdirdiğini kaydetti. Heykellerin tarihi hakkında bilgi veren Temelli, Nemrut Dağı'ndaki heykellerin Milattan Önce 1'inci yüzyılda Kommagene Kralı Antiochos tarafından tapınak olarak inşa edildiğini anımsattı. Depremin heykelleri etkilemediğini gördüklerini anlatan, Nemrut Dağı'nın tarihsel süreçte çok büyük fırtınalar, depremler geçirdiğini belirtti. Sezonun her yıl mart ayının 15'inde açıldığını belirten Temelli, "Bu sene de misafirlerimizi bekliyoruz. Herkes Nemrut Dağı'na güneşin doğuşu ve batışını seyretmek için gelebilir" dedi.
Nemrut Dağı'nın anıtsal heykelleri depremlerde zarar görmedi - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Kahta'da turist rehberliği yapan Bedir Temelli ise yerli ve yabancı turistlere bölgeyi gezdirdiğini kaydetti. Heykellerin tarihi hakkında bilgi veren Temelli, Nemrut Dağı'ndaki heykellerin Milattan Önce 1'inci yüzyılda Kommagene Kralı Antiochos tarafından tapınak olarak inşa edildiğini anımsattı. Depremin heykelleri etkilemediğini gördüklerini anlatan, Nemrut Dağı'nın tarihsel süreçte çok büyük fırtınalar, depremler geçirdiğini belirtti. Sezonun her yıl mart ayının 15'inde açıldığını belirten Temelli, "Bu sene de misafirlerimizi bekliyoruz. Herkes Nemrut Dağı'na güneşin doğuşu ve batışını seyretmek için gelebilir" dedi.
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