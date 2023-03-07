https://sputniknews.com.tr/20230307/depremlerden-etkilenen-filistinliler-icin-16-milyon-dolarlik-yardim-cagrisi-1067913769.html
Depremlerden etkilenen Filistinliler için 16 milyon dolarlık yardım çağrısı
Depremlerden etkilenen Filistinliler için 16 milyon dolarlık yardım çağrısı
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Türkiye merkezli depremlerden etkilenen Suriye ve Lübnan'daki Filistinli mülteciler için 16... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T01:13+0300
2023-03-07T01:13+0300
2023-03-07T01:13+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
filistinli
filistinli mülteciler
deprem
yardım
insani yardım
çağrı
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UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, UNRWA, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci ayında Suriye ve Lübnan'da bulunan ve depremlerden etkilenen Filistinli mülteciler için 16 milyon dolarlık güncellenmiş yardım çağrısı yaptı.UNRWA, Halep ve Lazkiye'deki Filistinli mültecilere sağlık, psikososyal ve ruh sağlığı hizmetleri, gıda ve nakit yardımı ve barınma dahil olmak üzere acil yardım hizmetleri sağladı.Deprem ayrıca Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarında tıbbi ve eğitim tesisleri ve su kuleleri dahil olmak üzere zaten zayıf olan konut ve altyapıya da zarar verdi.Bu yardım çağrısı, UNRWA'nın, depremden etkilenen Filistinli mültecileri Ağustos 2023'e kadar nakit ve gıda dışı maddelerle desteklemesine imkan sağlayacak.Öte yandan bu çağrı, UNRWA tesislerinin ve Filistinli mültecilerin depremlerde yıkılan veya hasar gören evlerinin tamiri için fon sağlamayı da hedefliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230306/yardim-malzemelerini-deprem-bolgesinden-tekirdagdaki-evine-getiren-emniyet-personeli-tutuklandi-1067894274.html
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filistinli, filistinli mülteciler, deprem, yardım, insani yardım, çağrı
filistinli, filistinli mülteciler, deprem, yardım, insani yardım, çağrı
Depremlerden etkilenen Filistinliler için 16 milyon dolarlık yardım çağrısı
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Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Türkiye merkezli depremlerden etkilenen Suriye ve Lübnan'daki Filistinli mülteciler için 16 milyon dolarlık acil yardım çağrısında bulundu.
UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, UNRWA, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci ayında Suriye ve Lübnan'da bulunan ve depremlerden etkilenen Filistinli mülteciler için 16 milyon dolarlık güncellenmiş yardım çağrısı yaptı.
UNRWA, Halep ve Lazkiye'deki Filistinli mültecilere sağlık, psikososyal ve ruh sağlığı hizmetleri, gıda ve nakit yardımı ve barınma dahil olmak üzere acil yardım hizmetleri sağladı.
Deprem ayrıca Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarında tıbbi ve eğitim tesisleri ve su kuleleri dahil olmak üzere zaten zayıf olan konut ve altyapıya da zarar verdi.
Bu yardım çağrısı, UNRWA'nın, depremden etkilenen Filistinli mültecileri Ağustos 2023'e kadar nakit ve gıda dışı maddelerle desteklemesine imkan sağlayacak.
Öte yandan bu çağrı, UNRWA tesislerinin ve Filistinli mültecilerin depremlerde yıkılan veya hasar gören evlerinin tamiri için fon sağlamayı da hedefliyor.