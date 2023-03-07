https://sputniknews.com.tr/20230307/cumhurbaskani-erdogan-sierra-leone-cumhurbaskani-ile-gorustu-1067947000.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüştü. 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T17:35+0300

2023-03-07T17:35+0300

2023-03-07T17:35+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ve eşini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bio, merdivenlerde Türkiye ve Sierra Leone bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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recep tayyip erdoğan