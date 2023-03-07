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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüştü. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T17:35+0300
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politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ve eşini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bio, merdivenlerde Türkiye ve Sierra Leone bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı ile görüştü

17:35 07.03.2023
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ve eşini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.
Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bio, merdivenlerde Türkiye ve Sierra Leone bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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