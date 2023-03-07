https://sputniknews.com.tr/20230307/cumhurbaskani-erdogan-brunei-sultanliginin-sergiledigi-dayanismayi-asla-unutmayacagiz-1067948970.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brunei ile iş birlikleriyle beşeri bağlarımız güçleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brunei ile iş birlikleriyle beşeri bağlarımız güçleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brunei Sultanı'nın Ankara ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. İkili ilişkilerle ilgili görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T18:28+0300

2023-03-07T18:28+0300

2023-03-07T18:40+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brunei Sultanı'nın Ankara ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi çeşitlendirecek yatırım alanlarına ilişkin fikir teatisinde bulunduk. Savunma sanayi, inşaat, turizm, tarım, sağlık, bilişim, İslami finans ve helal üretim alanlarında işbirliği imkanlarını değerlendirdik. İlişkilerimizin ahdi zeminini imzaladığımız anlaşmalarla tahkim ettik.Okçular Vakfımızımın, büyükelçiliğimizin ve Yunus Emre Enstitümüzün katkıları ile okçuluk dersleri veriliyor.Bu şekilde beşeri ilişkilerimiz her geçen daha da kuvvetleniyor. Görüşmelerimizde güncel, küresel meseleler üzerinde de durduk. Filistin ve Ukrayna savaşını ele aldık.Bölgesel ve uluslararası platformlarda işbirliğimizi artırmanın önemine değindik. Bu ziyarete vesile teşkil eden 11 vilayetimizdeki deprem felaketi üzerinde hassasiyetle durma imkanı bulduk. Kendilerine 12 dakikalık deprem felaketini izlettik. Kendileri de bu felaketi bizzat görünce hakikaten bunun boyutunu daha derinliğine anlamış oldular.Sözlerime son verirken dost ve kardeş Brunei halkına şahsım ve milletim adına en kalbi selamlarımı iletiyorum. Brunei Sultanlığı'nın sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız.Yaklaşan Ramazan-ı Şerif'in ülkelerimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum."

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recep tayyip erdoğan