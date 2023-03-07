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CHP'nin kampanya videosunu Şebnem Ferah seslendirdi: Birileri var
CHP'nin kampanya videosunu Şebnem Ferah seslendirdi: Birileri var
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı sonrası CHP’den ilk kampanya videosu geldi. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T08:22+0300
2023-03-07T08:47+0300
politika
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
şebnem ferah
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Millet İttifakı'nın ortak adayını resmi olarak açıklamasının ardından CHP İstanbul İl Teşkilatı, ilk kampanya videosunu yayınladı.Şebnem Ferah'ın seslendirdiği tanıtım videosunun sloganı 'Birileri Var' başlıyoruz etiketiyle paylaşıldı.
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türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), şebnem ferah
türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), şebnem ferah

CHP'nin kampanya videosunu Şebnem Ferah seslendirdi: Birileri var

08:22 07.03.2023 (güncellendi: 08:47 07.03.2023)
© CHPCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© CHP
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı sonrası CHP’den ilk kampanya videosu geldi.
Millet İttifakı'nın ortak adayını resmi olarak açıklamasının ardından CHP İstanbul İl Teşkilatı, ilk kampanya videosunu yayınladı.
Şebnem Ferah'ın seslendirdiği tanıtım videosunun sloganı 'Birileri Var' başlıyoruz etiketiyle paylaşıldı.
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