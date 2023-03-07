https://sputniknews.com.tr/20230307/chpnin-kampanya-videosunu-sebnem-ferah-seslendirdi-birileri-var-1067920553.html
CHP'nin kampanya videosunu Şebnem Ferah seslendirdi: Birileri var
CHP'nin kampanya videosunu Şebnem Ferah seslendirdi: Birileri var
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı sonrası CHP’den ilk kampanya videosu geldi. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T08:22+0300
2023-03-07T08:22+0300
2023-03-07T08:47+0300
politika
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
şebnem ferah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/07/1067906064_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_fc9026bd49371f7cc0222ae7a8b14403.jpg
Millet İttifakı'nın ortak adayını resmi olarak açıklamasının ardından CHP İstanbul İl Teşkilatı, ilk kampanya videosunu yayınladı.Şebnem Ferah'ın seslendirdiği tanıtım videosunun sloganı 'Birileri Var' başlıyoruz etiketiyle paylaşıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/07/1067906064_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_b5090242d8b1651695cea0d12fb46900.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), şebnem ferah
türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), şebnem ferah
CHP'nin kampanya videosunu Şebnem Ferah seslendirdi: Birileri var
08:22 07.03.2023 (güncellendi: 08:47 07.03.2023) Abone ol
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı sonrası CHP’den ilk kampanya videosu geldi.
Millet İttifakı'nın ortak adayını resmi olarak açıklamasının ardından CHP İstanbul İl Teşkilatı, ilk kampanya videosunu yayınladı.
Şebnem Ferah'ın seslendirdiği tanıtım videosunun sloganı 'Birileri Var' başlıyoruz etiketiyle paylaşıldı.