Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230307/cerrahpasa-tip-fakultesi-hastanesi-yeniden-hizmete-girdi-1067937959.html
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yeniden hizmete girdi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yeniden hizmete girdi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesi yeniden hizmete girdi. Hastanenin taşınacağı yer netleşene dek geçici süreliğine prefabrik binalarda hizmet verilecek. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T14:37+0300
2023-03-07T14:37+0300
türkiye
istanbul üniversitesi-cerrahpaşa
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067856711_0:63:1000:626_1920x0_80_0_0_92a4d176e6a2943a4c985f3fafbabc67.jpg
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi için geçici süreliğine çözüm bulundu. Riskli binaları nedeniyle kısmen kapanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin nereye taşınacağı netlik kazanıncaya kadar hastaların mağdur olmaması için poliklinikler geçici bir süre prefabrik binalara taşındı.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, "Gelen her hastayı kabul ediyoruz. Polikliniklerimizin bir kısmı zaten buralarda hizmet vermekteydi. Monobloktaki poliklinikleri de çelik konstrüksiyon binalara sıkıştırarak tüm anabilim dallarına poliklinik odası vermiş durumdayız" dedi.Prof. Dr. Gönen, "Biz polikliniklerimizde günlük 6 binin üzerinde hasta bakıyorduk. Yine en az 4-5 bin hasta bakarız diye düşünüyoruz" diye konuştu.Hastanenin hizmet veremeyen birimleri için de çalışma sürüyor.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067856711_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_0576df18770f808dd1436a9d03bb790a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul üniversitesi-cerrahpaşa, istanbul
istanbul üniversitesi-cerrahpaşa, istanbul

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yeniden hizmete girdi

14:37 07.03.2023
© İHACerrahpaşa
Cerrahpaşa - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© İHA
Abone olTelegram
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesi yeniden hizmete girdi. Hastanenin taşınacağı yer netleşene dek geçici süreliğine prefabrik binalarda hizmet verilecek.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi için geçici süreliğine çözüm bulundu.
Riskli binaları nedeniyle kısmen kapanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin nereye taşınacağı netlik kazanıncaya kadar hastaların mağdur olmaması için poliklinikler geçici bir süre prefabrik binalara taşındı.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, "Gelen her hastayı kabul ediyoruz. Polikliniklerimizin bir kısmı zaten buralarda hizmet vermekteydi. Monobloktaki poliklinikleri de çelik konstrüksiyon binalara sıkıştırarak tüm anabilim dallarına poliklinik odası vermiş durumdayız" dedi.
Prof. Dr. Gönen, "Biz polikliniklerimizde günlük 6 binin üzerinde hasta bakıyorduk. Yine en az 4-5 bin hasta bakarız diye düşünüyoruz" diye konuştu.
Hastanenin hizmet veremeyen birimleri için de çalışma sürüyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала