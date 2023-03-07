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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230307/bm-turkiyedeki-depremlerde-olusan-hasarin-maliyeti-100-milyar-dolari-asabilir-1067933691.html
BM: Türkiye'deki depremlerde oluşan hasarın maliyeti 100 milyar doları aşabilir
BM: Türkiye'deki depremlerde oluşan hasarın maliyeti 100 milyar doları aşabilir
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kahramanmaraş merkez üslü 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından oluşan hasarın maliyetinin 100 milyar doları... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T13:26+0300
2023-03-07T13:27+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
bm kalkınma programı (undp)
hasar
maliyet
türkiye
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Türkiye ve Suriye'yi vuran yıkıcı depremin sadece Türkiye'ye verdiği zararın 100 milyar doların üzerinde olacağını tahmin ettiklerini belirtti.Vinton, depremden etkilenen Gaziantep'ten video bağlantısıyla gazetecilere açıklamalarda bulundu.Temsilci, "Sadece zararın 100 milyar dolardan fazla olacağı şimdiden belli" diyerek kurtarma maliyetlerinin 'bunun üzerine çıkacağını' da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230307/prof-dr-sozbilir-son-uc-deprem-500-yilin-en-buyugu--1067932147.html
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deprem, bm kalkınma programı (undp), hasar, maliyet, türkiye
deprem, bm kalkınma programı (undp), hasar, maliyet, türkiye

BM: Türkiye'deki depremlerde oluşan hasarın maliyeti 100 milyar doları aşabilir

13:26 07.03.2023 (güncellendi: 13:27 07.03.2023)
© İHA / HATİCE YETMEN - RIDVAN YEŞİLIRMAK-AW837521deprem - enkaz
deprem - enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© İHA / HATİCE YETMEN - RIDVAN YEŞİLIRMAK-AW837521
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kahramanmaraş merkez üslü 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından oluşan hasarın maliyetinin 100 milyar doları aşabileceği tahmininde bulundu.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Türkiye ve Suriye'yi vuran yıkıcı depremin sadece Türkiye'ye verdiği zararın 100 milyar doların üzerinde olacağını tahmin ettiklerini belirtti.
Vinton, depremden etkilenen Gaziantep'ten video bağlantısıyla gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Temsilci, "Sadece zararın 100 milyar dolardan fazla olacağı şimdiden belli" diyerek kurtarma maliyetlerinin 'bunun üzerine çıkacağını' da sözlerine ekledi.
Türkiye ve çevresi 123 yılda 6 ve üzeri büyüklüğündeki 231 depremle sarsıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
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