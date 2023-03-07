https://sputniknews.com.tr/20230307/bm-turkiyedeki-depremlerde-olusan-hasarin-maliyeti-100-milyar-dolari-asabilir-1067933691.html

BM: Türkiye'deki depremlerde oluşan hasarın maliyeti 100 milyar doları aşabilir

BM: Türkiye'deki depremlerde oluşan hasarın maliyeti 100 milyar doları aşabilir

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kahramanmaraş merkez üslü 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından oluşan hasarın maliyetinin 100 milyar doları... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T13:26+0300

2023-03-07T13:26+0300

2023-03-07T13:27+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

bm kalkınma programı (undp)

hasar

maliyet

türkiye

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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Türkiye ve Suriye'yi vuran yıkıcı depremin sadece Türkiye'ye verdiği zararın 100 milyar doların üzerinde olacağını tahmin ettiklerini belirtti.Vinton, depremden etkilenen Gaziantep'ten video bağlantısıyla gazetecilere açıklamalarda bulundu.Temsilci, "Sadece zararın 100 milyar dolardan fazla olacağı şimdiden belli" diyerek kurtarma maliyetlerinin 'bunun üzerine çıkacağını' da sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230307/prof-dr-sozbilir-son-uc-deprem-500-yilin-en-buyugu--1067932147.html

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deprem, bm kalkınma programı (undp), hasar, maliyet, türkiye