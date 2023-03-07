https://sputniknews.com.tr/20230307/bm-kadin-haklari-alaninda-radikal-yon-degisimine-ihtiyac-var-1067952339.html
BM: Kadın hakları alanında radikal yön değişimine ihtiyaç var
BM: Kadın hakları alanında radikal yön değişimine ihtiyaç var
Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous, kadın hakları alanında radikal bir yön değişimine ihtiyaç olduğunu bildirdi. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T20:09+0300
2023-03-07T20:09+0300
2023-03-07T20:23+0300
dünya
bm
birleşmiş milletler (bm)
kadın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/07/1067952195_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_95e9710f9624898758f5af1a9140692b.jpg
BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) "Kadın, Barış ve Güvenlik" başlığıyla düzenlenen oturumda konuşan Bahous, 20 yıl önce kabul edilen 1325 nolu kararla cinsiyet eşitliği alanında tarihi bir adım atıldığını ancak kadın hakları alanında hala önemli eksiklikler bulunduğunu ifade etti.Bahous, "Esasen bu kararın 20. yıl dönümü, kutlama yerine bir uyanış çağrısı olarak değerlendirilmeli" dedi."Kadının statüsünün" kuşatma altında olduğuna işaret eden Bahous, sosyal medya gibi teknolojik gelişimlerle beraber ortaya çıkan sorunların kadınları önemli boyutta etkilediğine dikkati çekti.Bahous, Ukrayna'da savaşın birinci yılının ardından yerlerinden edilen 8 milyon Ukraynalının yüzde 90'ının kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirterek, "Ukrayna'da tek çözüm kadınların da dahil edildiği bir barış" diye konuştu.'Radikal değişime ihtiyaç var'Bahous, "Kadın hakları alanında radikal bir yön değişimine ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.Kadın hakları alanında art arda toplantılar düzenlemek yerine somut adım atılması gerektiğine işaret eden Bahous, özellikle kadın örgütlerine gerekli kaynakların aktarımının önem taşıdığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230307/22-yasindaki-sevgilisini-bogan-supheliye-muebbet-hapis-cezasi-1067948003.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/07/1067952195_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_7d283361dec2453dc20d6e7e9ba52510.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bm, birleşmiş milletler (bm), kadın
bm, birleşmiş milletler (bm), kadın
BM: Kadın hakları alanında radikal yön değişimine ihtiyaç var
20:09 07.03.2023 (güncellendi: 20:23 07.03.2023) Abone ol
Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous, kadın hakları alanında radikal bir yön değişimine ihtiyaç olduğunu bildirdi.
BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) "Kadın, Barış ve Güvenlik" başlığıyla düzenlenen oturumda konuşan Bahous, 20 yıl önce kabul edilen 1325 nolu kararla cinsiyet eşitliği alanında tarihi bir adım atıldığını ancak kadın hakları alanında hala önemli eksiklikler bulunduğunu ifade etti.
Bahous, "Esasen bu kararın 20. yıl dönümü, kutlama yerine bir uyanış çağrısı olarak değerlendirilmeli" dedi.
"Kadının statüsünün" kuşatma altında olduğuna işaret eden Bahous, sosyal medya gibi teknolojik gelişimlerle beraber ortaya çıkan sorunların kadınları önemli boyutta etkilediğine dikkati çekti.
Bahous, Ukrayna'da savaşın birinci yılının ardından yerlerinden edilen 8 milyon Ukraynalının yüzde 90'ının kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirterek, "Ukrayna'da tek çözüm kadınların da dahil edildiği bir barış" diye konuştu.
'Radikal değişime ihtiyaç var'
Bahous, "Kadın hakları alanında radikal bir yön değişimine ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.
Kadın hakları alanında art arda toplantılar düzenlemek yerine somut adım atılması gerektiğine işaret eden Bahous, özellikle kadın örgütlerine gerekli kaynakların aktarımının önem taşıdığını kaydetti.