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Beşiktaş ve Kayserispor PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş ve Kayserispor PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Yukatel Kayserispor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T23:37+0300
2023-03-07T23:37+0300
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kayserispor
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pfdk
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TFF'den yapılan açıklamaya göre, iki kulüp de saha olayları ile 'çirkin ve kötü tezahürat' gerekçeleriyle disipline gönderildi.Ayrıca, Corendon Alanyasporlu Leroy Fer'in ise Medipol Başakşehir maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230303/ali-koc-herkes-hukumeti-desteklemek-zorunda-degil-1067776623.html
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beşiktaş, kayserispor, süper lig, spor toto süper lig, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), tezahürat
beşiktaş, kayserispor, süper lig, spor toto süper lig, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), tezahürat

Beşiktaş ve Kayserispor PFDK'ya sevk edildi

23:37 07.03.2023
© AATürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Yukatel Kayserispor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Yukatel Kayserispor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Yukatel Kayserispor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, iki kulüp de saha olayları ile 'çirkin ve kötü tezahürat' gerekçeleriyle disipline gönderildi.
Ayrıca, Corendon Alanyasporlu Leroy Fer'in ise Medipol Başakşehir maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.
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