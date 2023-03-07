https://sputniknews.com.tr/20230307/besiktas-ve-kayserispor-pfdkya-sevk-edildi-1067959483.html

Beşiktaş ve Kayserispor PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş ve Kayserispor PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Yukatel Kayserispor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T23:37+0300

2023-03-07T23:37+0300

2023-03-07T23:37+0300

spor

beşiktaş

kayserispor

süper lig

spor toto süper lig

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

tezahürat

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TFF'den yapılan açıklamaya göre, iki kulüp de saha olayları ile 'çirkin ve kötü tezahürat' gerekçeleriyle disipline gönderildi.Ayrıca, Corendon Alanyasporlu Leroy Fer'in ise Medipol Başakşehir maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230303/ali-koc-herkes-hukumeti-desteklemek-zorunda-degil-1067776623.html

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beşiktaş, kayserispor, süper lig, spor toto süper lig, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), tezahürat