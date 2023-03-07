https://sputniknews.com.tr/20230307/bakan-kurum-232-bin-632-binanin-acil-yikilacak-veya-agir-hasarli-oldugunun-tespitini-yaptik-1067947684.html

Bakan Kurum: 232 bin 632 binanın acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık

Bakan Kurum: 232 bin 632 binanın acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık

Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede, içerisinde 651 bin 416 bağımsız bölüm olan 232 bin 632 binanın acil yıkılacak veya ağır... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T18:02+0300

2023-03-07T18:02+0300

2023-03-07T18:06+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

murat kurum

malatya

adana

adıyaman

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden sonra yapımına başlanan ve devam eden proje alanları için Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Proje Alanları Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu.Kurum, 4 saat süren toplantının, Malatya'daki hasar tespit çalışmalarını yerinde incelemek ve yeni yapılacak yerleşim yerlerine ilişkin fikir alışverişinde bulunmak amacıyla, sivil toplum örgütleri, muhtarlar, kanaat önderleri, uzmanlar ve vatandaşlarla gerçekleştirildiğini bildirdi.Malatya'nın 6 Şubat'ta yaşanan depremden en çok etkilenen illerden olduğuna dikkati çeken Kurum, "Malatya'mız ilk depremden sonra vatandaşlarımızın dışarı çıkması sebebiyle vefatın az olduğu, ancak yoğun yıkımın yaşandığı illerimizden bir tanesi. Dolayısıyla Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremde en yoğun hasar gören illerimizden bir tanesi. İnşallah seferberlik anlayışımızla çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. 85 milyon vatandaşımız tek yürek. Bir ve beraber olacağız ve inşallah hep birlikte bu zorlu süreci atlatacağız" ifadesini kullandı.Kurum, arama kurtarma çalışmalarının ardından geçici barınma alanlarının kurulması için hızla harekete geçtiklerini ve çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Malatya'mızda bu kapsamda konteyner kent uygulamamız devam ediyor. Bu konteyner kentlerimizde inşallah sıcak sularımız akacak. Tuvaletimiz, banyomuz, buradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacakları sosyal alanlar da projelerin içinde yer alacak ve en kısa zamanda bitirip vatandaşlarımıza etaplar halinde bu teslimleri gerçekleştiriyor olacağız" şeklinde konuştu.Deprem sonrasında Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde hasar tespit çalışmaları çerçevesinde, orta hasarlı, az hasarlı ve hasarsız binalara bir kez daha bakılmaya başlandığını vurgulayan Kurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis'te hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.1 milyon 712 bin bina incelendiDepremden etkilenen illerde 5 milyon 717 bin bağımsız bölümden oluşan, 1 milyon 712 bin binada inceleme yaptıklarını belirten Kurum, şunları kaydetti:Kurum, yaşanan deprem felaketinde bir devletin alabileceği en hızlı aksiyonu gösterebilmek için çabalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:9 Mart'a kadar 27 bin 849 konutun yapımına başlanacakAfet konutlarının inşası için 21 Şubat'ta başlayan ihale süreçleriyle, Gaziantep'te 7 bin 890, Adıyaman'da 1161, Kilis'te 645, Hatay'da 1667, Kahramanmaraş'ta 5 bin 630, Şanlıurfa'da 897, Malatya'da 2 bin 420, Adana'da 590, Osmaniye'de 152 konutun yapımına başlandığını duyurdu.Kurum, bu kapsamda dün Kahramanmaraş Afşin'de 588, Göksun'da 499, Malatya Yeşilyurt'ta 1542 konutun sözleşmelerinin yapıldığını, bugün ise Adıyaman Tut'ta 431, Gaziantep Islahiye'de 427, Nurdağı'nda 479, Kahramanmaraş Göksun'da 605, Türkoğlu'nda 525 konutun sözleşmesini imzaladıklarını bildirdi.Bakan Kurum, afet konutlarının inşası için 21 Şubat'ta başlayan yapım seferberliğiyle 9 Mart'a kadar toplam 27 bin 849 konutun yapımına başlanmış olacağını açıkladı.Köy konutlarının inşası başladıKurum ayrıca, yer seçimleri yapılan köy konutlarının inşasına da başlandığını belirterek, "Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta 1240 köy evimizin ve yine Adıyaman'da köy konutlarımızın sözleşmelerini imzaladık ve köy konutlarımızı da 11 ilimizde eş zamanlı yürütüyor olacağız. Önümüzdeki 2 ay içerisinde 11 ilimizin tamamında 309 bin konutumuzun yapım sürecini başlatmış olacağız" dedi.Malatya'nın tarihinin eski çağlara dayanan kadim şehir olduğunu vurgulayan Kurum, şehirde bulunan tarihi ve tescilli binaların dikkate alınarak yeni yerleşim yerlerinin planlandığını ifade etti. Kurum, bu kapsamda, şehirdeki tüm paydaşların özellikle de bilim insanlarının sürece dahil olduğunu belirtti.Bakan Kurum, 3 buçuk yıl önce yaşanan deprem sonrasında afetzedelere bir yıl içerisinde yeni konutları inşa etme sözünü verdiklerini ve bu kapsamda 8 bin 246 konutu bitirerek teslim ettiklerini anımsattı.Kurum, Malatya'nın ve depremden etkilenen diğer şehirlerin yeniden kalkındırılacağını belirterek, "Tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla buradaki tescilli yapılarıyla bu kadim coğrafyayı her alanda inşallah yeniden ayağa kaldıracağız. Bundan hiçbir kimsenin, hiçbir vatandaşımızın endişesi ve şüphesi olmasın. Devletimiz kudretiyle, tüm gücüyle deprem bölgesindedir" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230306/caminin-minaresi-kontrollu-yikilamadi-is-yerinin-uzerine-dustu-1067862563.html

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