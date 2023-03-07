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Bahçeli: Derin acılar yüreğimizi kaplamışken seçim müziği kullanmayacağız
Bahçeli: Derin acılar yüreğimizi kaplamışken seçim müziği kullanmayacağız
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Derin acılar yüreğimizi kaplamışken seçim müziği kullanmayacağız" dedi. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
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Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.MHP liderinin açıklamaları şu şekilde:
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devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp), tbmm
devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp), tbmm

Bahçeli: Derin acılar yüreğimizi kaplamışken seçim müziği kullanmayacağız

10:39 07.03.2023 (güncellendi: 10:48 07.03.2023)
© İHAMilliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Derin acılar yüreğimizi kaplamışken seçim müziği kullanmayacağız" dedi.
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
MHP liderinin açıklamaları şu şekilde:
85 milyon Türk vatandaşı aynı duyguda kenetlendi deprem bölgesi için.
Başkaları gevezelik yapacak, biz yüksek gayeye ulaşmak için çabalayacağız. Başkaları densizlikte rekor kıracak, biz ümitleri canlandıracağız.
Cumhur İttifakı, hasar ve yıkımın altından kalkmaya mahirdir.
Seçim gününe kadar depremde hayatını kaybedenleri incitmeyeceğiz. Sorumlu ve hassas hareket edeceğiz.
Derin acılar yüreğimizi kaplamışken seçim müziği kullanmayacağız.
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