Babacan'dan İmamoğlu ve Yavaş açıklaması: Takımı güçlendirdik

Cumhurbaşkanı adayı olabilecek isimlerle ilgili yoğun toplumsal tartışma devam ediyordu, biz takip ediyorduk. Toplumda zaten bu isimler tartışıla tartışıla geldiği için, zaten muhtemel adaylarla alakalı partilerde ve toplumda kanaatler vardı. Masaya koyup onlar üzerinde hareket edince sonuca vardık. Arada gelgitler oldu, İYİ Parti'nin bir açıklaması oldu üzüldük ama artık bunların hepsi geçmişte. Biz artık ülkemizin gençleri için çalışıyoruz. İstişare, müzakere dönemini bitirdik, seçime doğru yürüyoruz. Seçimden sonra da en donanımlı kadro olarak hazırız. Biz bir takımız dedim, bu bir takım oyunu dedim. Bunun içerisine Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da ekledik, takımı da güçlendirdik. Çok güçlü bir kadro oldu.