Babacan'dan İmamoğlu ve Yavaş açıklaması: Takımı güçlendirdik
© İBB/ONUR GUNALDEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
© İBB/ONUR GUNAL
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin ardından ilk kez canlı yayında konuştu. Babacan, Masa'da alınan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kararını da değerlendirdi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan FOX TV'de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesi sürecini ve masaya dair tartışmaları değerlendirdi.
Babacan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Ülkemize hayırlı olsun diyorum, tarihi bir aşamayı geçtik. Yakın tarihimizde demokrasimizin gerçekleştirdiği en önemli başarıyı gerçekleştirdik. 2300 maddelik ortak politika metni hazırlayan, anayasa paketi hazırlayan bir ittifak var. Millet İttifakı'nın 84 maddelik anayasa değişikliği hazır. Biz önce parlamenter sistem demiştik. Hazırladık. Meclis açıldığı gün Meclis'e sunulmaya hazır. Dün aynı zamanda 6 partinin ülkeyi nasıl ortak yöneteceğini ilan ettik. Avrupa'da şu an bu kadar kalitede bir çalışma yok. Artık biz hazırız. 14 Mayıs'ta seçim olacak gibi öyle görünüyor. Cumhurbaşkanı tekrar tekrar söyledi, en geç de 18 Haziran zaten. Ayın 10'unda ilan ederse 14'ünde seçim olur. Sayılı gün var ama biz hazırız.
6 ayrı parti, biz birleşip tek parti olmadık. Her partinin gelenekleri var, bizim gibi yeni partiler var. Ülkenin yarınlarında buluşmak tabii ki müzakere istiyor ama bunların hepsini biz geride bıraktık. Perşembe günü ilk defa konuşmaya başladık ve açıkladık. Gelgitler oldu ama gün gün, dikkatli şekilde, çoklu müzakere stratejilerini adım adım uygulayarak sonuca ulaştık. Çok gürültülü oldu ama pazartesi adayımızı açıkladık ve bitirdik.
Cumhurbaşkanı adayı olabilecek isimlerle ilgili yoğun toplumsal tartışma devam ediyordu, biz takip ediyorduk. Toplumda zaten bu isimler tartışıla tartışıla geldiği için, zaten muhtemel adaylarla alakalı partilerde ve toplumda kanaatler vardı. Masaya koyup onlar üzerinde hareket edince sonuca vardık. Arada gelgitler oldu, İYİ Parti'nin bir açıklaması oldu üzüldük ama artık bunların hepsi geçmişte. Biz artık ülkemizin gençleri için çalışıyoruz. İstişare, müzakere dönemini bitirdik, seçime doğru yürüyoruz. Seçimden sonra da en donanımlı kadro olarak hazırız. Biz bir takımız dedim, bu bir takım oyunu dedim. Bunun içerisine Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da ekledik, takımı da güçlendirdik. Çok güçlü bir kadro oldu.