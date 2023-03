https://sputniknews.com.tr/20230307/avukat-eren-can-annem-ve-babam-hayatta-olsalardi-yine-hatay-icin-calisacaklardi-1067953680.html

Avukat Eren Can: Annem ve babam hayatta olsalardı yine Hatay için çalışacaklardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaşayan anne ve babasını kaybeden Av. Eren Can, depremde vefat edenler için ‘Pencerende bir mum yak’ kampanyası... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

Hatay'da yaşanan büyük yıkımda hayatını kaybeden İHD Onur Kurulu Üyesi Hatice Can ve eski Antakya İHD Şube Başkanı Mithat Can'ın oğlu avukat Eren Can depremde vefat edenler için ‘Pencerende bir mum yak’ kampanyası başlattı. Eren Can, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Eren Can, “Bütün toplumun bu acıyı ortaklaştırabilmesi ve bu acıdan, bu kederimizden yarınlara daha umutlu çıkabilecek ne yapabiliriz diye düşünürken, ‘pencerende bir mum yak’ fikri ortaya çıktı” dedi.Avukat Eren Can’ın açıklamalarından satırbaşları:Siyasiler ve sanatçılara çağrıAnne ve babasını anlattı

