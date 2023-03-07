Avukat Eren Can: Annem ve babam hayatta olsalardı yine Hatay için çalışacaklardı

"Bu acıyı yaşama biçimi olarak mum yakmak bir metot değil isteyen tabi ki kendini ifade edebildiği şekilde kendini ifade edebiliyor. Bizlere çok sayıda geri dönüş oldu. Bugün çağrının daha da yayıldığını görebiliyoruz. Çağrımıza hem Tabip Odası hem de Koşuyolu Mahalle Muhtarı kulak verdi. Yoğurtçu Parkı için de bir çağrı yapıldı. İnsanlar mumlarını yakarak en azından ortak bir ruhla hem acımızı paylaşmak hem de toplum olarak girdiğimiz bu enkazdan çıkmak için karanlıktan aydınlığa giden yolda mum yakmak bir metafor olarak karanlıktan aydınlık günlere gitmek, umut için mum yakmak istiyoruz. Deprem bölgesinde yaşadığımız çaresizlik, kaderine terk edilmişlik, arama kurtarma ekiplerinin gelmemesi ve depremin üzerinden bir ay geçmesine rağmen bölgede halen olağanüstü yaşam koşulları var. İnsanlar bizlere, ‘yakınlarınızı kaybettiniz, size ne iyi gelir?’ diyorlar.. En azından Antakya’daki insanlara hızlıca nasıl konteyner ulaştırabiliriz, çadır sorununun nasıl üstesinden gelebiliriz çünkü çadır geçici bir çözüm. Siyasiler açısından da depremin en önemli konu olmasını gerektiğini düşünüyorum. Siyasiler ve sanatçıların bu kampanyaya katılmaları, yakınlarını kaybeden bizlere moral olacaktır."