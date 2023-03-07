https://sputniknews.com.tr/20230307/anne-ve-iki-cocugunu-balkondaki-kablo-hayata-bagladi-1067923249.html

Anne ve iki çocuğunu balkondaki kablo hayata bağladı

Anne ve iki çocuğunu balkondaki kablo hayata bağladı

Kahramanmaraş’ta yaşanan depreme 4 katlı apartmanın 3 katında yakalanan anne ve iki çocuğu balkonda bulunan internet kablosuyla aşağıya inerek hayata tutundu. 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T10:04+0300

2023-03-07T10:04+0300

2023-03-07T10:04+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

kahramanmaraş

kablo

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Dumlupınar Mahallesi'nde 4 katlı apartmanda ikamet eden Demir ailesinden, deprem anında evde bulunan anne Zeliha Demir ve 2 kızı apartmanın ilk katının çökmesi nedeniyle mahsur kaldı.Kızlarını kurtarmak için balkona koşan annenin karşısına internet kablosu çıktı. İnternet kablosunu balkonun demirine bağlayarak aşağıda ki vatandaşlardan yardım isteyen anne Demir, 2 kızını ve kendisini kablo yardımıyla sarkıtarak apartmandan çıkmayı başardı. Korku dolu anları anlatan Zeliha Demir, o an sadece çocuklarının hayatını kurtarmayı düşündüğünü söyledi.'Kapıyı açmaya çalıştım fakat açamadım'Deprem anında ilk olarak kapıya koştuğunu fakat sıkıştığı için açamadığını belirten Zeliha Demir, "O anları yaşamak çok zor ve çok kötüydü. Yanımda iki tane kızım vardı ve o an ilk aklıma gelen şey onları kurtarmaktı. İlk başta kapıyı açmaya çalıştım ama kapı maalesef açılmadı o esnada da balkon aklıma geldi. Balkona çıkınca da internet kablosunu gördüm. Aşağıda iki erkek çocuk vardı. Onlara seslenerek yardım istedim. Onlarda aşağıdan kızları alınca aşağıya inmeyi başardık. O anda kablonun bizi hayatta bırakacağını ya da öldüreceğini düşünmedim. Ama tek amacım çocuklarımı kurtarmak olduğu için kızlarımı kabloya bağlayıp aşağıya indirdim. Eşim ve erkek çocuğum evde değildi. Çalıştıkları için gece vardiyasındalardı” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230307/depremde-iki-evi-yikildi-enkaz-basinda-cok-sevdigi-kedilerini-ariyor-1067920681.html

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