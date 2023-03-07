https://sputniknews.com.tr/20230307/abd-savunma-bakani-irakta-1067925115.html
ABD Savunma Bakanı'ndan Irak'a sürpriz ziyaret
ABD Savunma Bakanı'ndan Irak'a sürpriz ziyaret
ABD Savunma Bakanı LLoyd Austin, Irak'ın başkenti Bağdat'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T10:44+0300
2023-03-07T10:44+0300
2023-03-07T10:46+0300
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abd, irak
ABD Savunma Bakanı'ndan Irak'a sürpriz ziyaret
10:44 07.03.2023 (güncellendi: 10:46 07.03.2023) Abone ol
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ABD Savunma Bakanı LLoyd Austin, Irak'ın başkenti Bağdat'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.