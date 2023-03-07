https://sputniknews.com.tr/20230307/abd-genelkurmay-baskani-milley-suriyede-sadece-abd-askerleri-ile-gorustu-1067916650.html

ABD: Genelkurmay Başkanı Milley, Suriye’de sadece ABD askerleri ile görüştü

ABD: Genelkurmay Başkanı Milley, Suriye’de sadece ABD askerleri ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley’nin Suriye’de sadece ABD askerleri ile görüştüğünü söyledi. 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T02:10+0300

2023-03-07T02:10+0300

2023-03-07T02:36+0300

dünya

ned price

mark milley

abd

suriye

jeff flake

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067883244_0:10:3070:1737_1920x0_80_0_0_6b5b61305f08f9f9788cb4f0b76033cf.jpg

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’nin kuzeydoğu Suriye’yi ziyaret etmesinden sonra izahat vermek üzere ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’in Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması, ABD Dışişlerinin günlük basın toplantısında gündeme geldi.Price, burada yaptığı açıklamada, “Büyükelçi Flake’in toplantı ve görüşmeler için Türk Dışişleri Bakanlığı'na gittiğini teyit ediyorum. Orgeneral Milley’nin ziyareti konusunda elbetteki sizi Savunma Bakanlığ'ına yönlendiriyorum ancak anladığımız kadarıyla Orgeneral Milley sadece Suriye’deki ABD askerlerini ziyaret etti ve sadece Amerikan askerleri ile görüştü” dedi.Bir gazetecinin, ABD ordusunun komutanının ansızın bir yeri ziyaret etmesinin açıklamasının ne olduğunu sorması üzerine Price, ABD’li komutanın, dünyanın her yerinde görevdeki ABD askerlerini her an ziyaret edebileceğini ve Suriye ziyaretinin de böyle bir şey olduğunu kaydetti.Sözcü aynı zamanda, Suriye’de tek hedeflerinin IŞİD ile mücadele ve bu hedefin Türkiye dahil bölgedeki ortakların da menfaatine olduğunu savundu.Milley, hafta sonu Suriye’ye daha önce yapılacağı duyurulmayan bir ziyarette bulunmuştu.AA muhabirine konuşan ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, "General Milley, (ABD'li) komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye'nin kuzeyini ziyaret etti. IŞİD ile mücadele misyonuyla ilgili güncel bilgileri aldı, kuvvet koruma tedbirlerini inceledi ve Hol mülteci kampındaki mültecilerin ülkelerine iade edilmesi çabalarını değerlendirdi" açıklamasında bulunmuştu.ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake de Dışişlerine çağrılmış ve Flake'den Mark Milley'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izahat istenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230306/abdnin-ankara-buyukelcisi-turk-disislerine-cagrildi-1067882159.html

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ned price, mark milley, abd, suriye, jeff flake