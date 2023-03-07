https://sputniknews.com.tr/20230307/abd-bm-toplantisina-giden-rus-diplomatlara-vize-vermedi-1067911336.html
ABD, BM toplantısına giden Rus diplomatlara vize vermedi
ABD, BM toplantısına giden Rus diplomatlara vize vermedi
ABD’nin, Birleşmiş Milletler’in (BM) New York Genel Merkezi’ndeki Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu çalışmalarına katılmayı planlayan birkaç Rus... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T00:23+0300
2023-03-07T00:23+0300
2023-03-07T00:23+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
bm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/0e/1044967654_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_3feeccb4e21d4b4ae0310190b6a2557b.jpg
Rusya’nın BM Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu çalışanı İrina Tyajlova, grubun bugünkü toplantısında, “ABD bugün bir kez daha asılsız ve kaba biçimde, bazı Rus diplomatlara vize vermeyi reddetti” diye konuştu.ABD’nin bunu ilk kez yapmadığını kaydeden Tyajolova, daha önce Rus heyetinin başkanına karşı da benzer eylemin yapıldığını anımsatarak, “ABD böylelikle BM Genel Merkezi’ne ev sahipliği yapma ve işletme yükümlülüklerini açıkça ihlal ediyor” ifadesini kullandı.BM Genel Sekreterliği’nden, ABD’nin görev için BM’ne giden Rus diplomatlara vize vermeme uygulamasına son vermesini talep eden Tyajolova, “Washington neredeyse ulusal heyetleri oluşturma süreçlerini etkiliyor. Rus sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de vize alımında sorunlar yaşıyor. Onlar, özel oturuma katılma fırsatından mahrum edildi” dedi.Tyajolova, “ABD temsilcilerine şunu sormak istiyoruz. Hükümetleri, danışmacı statüsüne sahip katılımcılara vize vermeyerek neden korkuyor? Bu tür eylemler, uygar denilen dünya için normal mi?” diye sordu.BM: Vize meselesinin çözüme kavuşturulmasını umuyoruzBM Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, bugünkü basın toplantısında, ABD’nin Rus diplomatlara vize vermeyi reddetmesini değerlendirdi. Haq, “Bu bir sorun. Ev sahibi ülkeyle çözüme kavuşturulmasını umuyoruz” diye konuştu.‘Guterres yakından takip ediyor’BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric de bugünkü basın toplantısında, bu konuyla ilgili şunu söyledi: “Genel Sekreter ve hukuk danışmanları, taahhütlerin yerine getirilmesini ve New York’taki BM’de işi olan tüm delegasyonların olması gerektiği gibi vize almasını sağlamaya odaklandılar.”--
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/0e/1044967654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_456362ca7b546ffcc8191b42e19b75af.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, abd, bm
ABD, BM toplantısına giden Rus diplomatlara vize vermedi
Abone ol
ABD’nin, Birleşmiş Milletler’in (BM) New York Genel Merkezi’ndeki Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu çalışmalarına katılmayı planlayan birkaç Rus diplomata vize vermediği belirtildi.
Rusya’nın BM Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu çalışanı İrina Tyajlova, grubun bugünkü toplantısında, “ABD bugün bir kez daha asılsız ve kaba biçimde, bazı Rus diplomatlara vize vermeyi reddetti” diye konuştu.
ABD’nin bunu ilk kez yapmadığını kaydeden Tyajolova, daha önce Rus heyetinin başkanına karşı da benzer eylemin yapıldığını anımsatarak, “ABD böylelikle BM Genel Merkezi’ne ev sahipliği yapma ve işletme yükümlülüklerini açıkça ihlal ediyor” ifadesini kullandı.
BM Genel Sekreterliği’nden, ABD’nin görev için BM’ne giden Rus diplomatlara vize vermeme uygulamasına son vermesini talep eden Tyajolova, “Washington neredeyse ulusal heyetleri oluşturma süreçlerini etkiliyor. Rus sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de vize alımında sorunlar yaşıyor. Onlar, özel oturuma katılma fırsatından mahrum edildi” dedi.
Tyajolova, “ABD temsilcilerine şunu sormak istiyoruz. Hükümetleri, danışmacı statüsüne sahip katılımcılara vize vermeyerek neden korkuyor? Bu tür eylemler, uygar denilen dünya için normal mi?” diye sordu.
BM: Vize meselesinin çözüme kavuşturulmasını umuyoruz
BM Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, bugünkü basın toplantısında, ABD’nin Rus diplomatlara vize vermeyi reddetmesini değerlendirdi.
Haq, “Bu bir sorun. Ev sahibi ülkeyle çözüme kavuşturulmasını umuyoruz” diye konuştu.
‘Guterres yakından takip ediyor’
BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric de bugünkü basın toplantısında, bu konuyla ilgili şunu söyledi: “Genel Sekreter ve hukuk danışmanları, taahhütlerin yerine getirilmesini ve New York’taki BM’de işi olan tüm delegasyonların olması gerektiği gibi vize almasını sağlamaya odaklandılar.”