https://sputniknews.com.tr/20230307/abd-bm-toplantisina-giden-rus-diplomatlara-vize-vermedi-1067911336.html

ABD, BM toplantısına giden Rus diplomatlara vize vermedi

ABD, BM toplantısına giden Rus diplomatlara vize vermedi

ABD’nin, Birleşmiş Milletler’in (BM) New York Genel Merkezi’ndeki Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu çalışmalarına katılmayı planlayan birkaç Rus... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T00:23+0300

2023-03-07T00:23+0300

2023-03-07T00:23+0300

ukrayna krizi

rusya

abd

bm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/0e/1044967654_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_3feeccb4e21d4b4ae0310190b6a2557b.jpg

Rusya’nın BM Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu çalışanı İrina Tyajlova, grubun bugünkü toplantısında, “ABD bugün bir kez daha asılsız ve kaba biçimde, bazı Rus diplomatlara vize vermeyi reddetti” diye konuştu.ABD’nin bunu ilk kez yapmadığını kaydeden Tyajolova, daha önce Rus heyetinin başkanına karşı da benzer eylemin yapıldığını anımsatarak, “ABD böylelikle BM Genel Merkezi’ne ev sahipliği yapma ve işletme yükümlülüklerini açıkça ihlal ediyor” ifadesini kullandı.BM Genel Sekreterliği’nden, ABD’nin görev için BM’ne giden Rus diplomatlara vize vermeme uygulamasına son vermesini talep eden Tyajolova, “Washington neredeyse ulusal heyetleri oluşturma süreçlerini etkiliyor. Rus sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de vize alımında sorunlar yaşıyor. Onlar, özel oturuma katılma fırsatından mahrum edildi” dedi.Tyajolova, “ABD temsilcilerine şunu sormak istiyoruz. Hükümetleri, danışmacı statüsüne sahip katılımcılara vize vermeyerek neden korkuyor? Bu tür eylemler, uygar denilen dünya için normal mi?” diye sordu.BM: Vize meselesinin çözüme kavuşturulmasını umuyoruzBM Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, bugünkü basın toplantısında, ABD’nin Rus diplomatlara vize vermeyi reddetmesini değerlendirdi. Haq, “Bu bir sorun. Ev sahibi ülkeyle çözüme kavuşturulmasını umuyoruz” diye konuştu.‘Guterres yakından takip ediyor’BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric de bugünkü basın toplantısında, bu konuyla ilgili şunu söyledi: “Genel Sekreter ve hukuk danışmanları, taahhütlerin yerine getirilmesini ve New York’taki BM’de işi olan tüm delegasyonların olması gerektiği gibi vize almasını sağlamaya odaklandılar.”--

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, abd, bm