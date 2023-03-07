https://sputniknews.com.tr/20230307/22-yasindaki-sevgilisini-bogan-supheliye-muebbet-hapis-cezasi-1067948003.html
22 yaşındaki sevgilisini boğan şüpheliye müebbet hapis cezası
22 yaşındaki sevgilisini boğan şüpheliye müebbet hapis cezası
Ordu'nun Altınordu ilçesinde tartıştığı sevgilisi 22 yaşındaki Eda Evli'yi iple boğduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan 37 yaşındaki Sinan Şimşek, "Kasten... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T18:03+0300
2023-03-07T18:03+0300
2023-03-07T18:03+0300
türkiye
ordu
müebbet
müebbet hapis cezası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065341202_0:111:1200:786_1920x0_80_0_0_f94385e9291987d52ac62152b74a7ce5.jpg
Ordu'da olay, Altınordu ilçesinde 24 Mart 2022 tarihinde Bahçelievler Mahallesi Soya Sitesi'nde meydana geldi.Dışarıda doğum gününü kutlayan Sinan Şimşek (37), iddiaya göre sevgilisi Eda Evli (22) ile alkol aldı. Daha sonra eve gelen Şimşek ve Evli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eda Evli, cep telefonuna indirdiği KADES uygulaması ile polise haber verdi.İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan ekipler, kapı açılmayınca balkondan tırmanıp, giriş kattaki daireye ulaştı.Eda Evli'nin hareketsiz yattığını gören ekipler, kapıyı açıp sağlık görevlilerini içeri aldı. Dövüldüğü belirlenen Eda Evli, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.İncelemede genç kadının iple boğulduğu tespit edildi. Olay sonrası gözaltına alınan Sinan Şimşek ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sinan Şimşek hakkında Ordu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı. 4'üncü duruşmaya tutuklu sanık Şimşek, SEGBİS aracılığı ile katıldı.Eda Evli'nin yakınları ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Sinan Şimşek'in haksız tahrike ilişkin savunmalarını kabul etmedi.Tahrik indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, Sinan Şimşek'i 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
türkiye
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065341202_113:0:1180:800_1920x0_80_0_0_d425c239c9b897f2b963290ab82b4db6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ordu, müebbet, müebbet hapis cezası
ordu, müebbet, müebbet hapis cezası
22 yaşındaki sevgilisini boğan şüpheliye müebbet hapis cezası
Abone ol
Ordu'nun Altınordu ilçesinde tartıştığı sevgilisi 22 yaşındaki Eda Evli'yi iple boğduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan 37 yaşındaki Sinan Şimşek, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ordu'da olay, Altınordu ilçesinde 24 Mart 2022 tarihinde Bahçelievler Mahallesi Soya Sitesi'nde meydana geldi.
Dışarıda doğum gününü kutlayan Sinan Şimşek (37), iddiaya göre sevgilisi Eda Evli (22) ile alkol aldı.
Daha sonra eve gelen Şimşek ve Evli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eda Evli, cep telefonuna indirdiği KADES uygulaması ile polise haber verdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan ekipler, kapı açılmayınca balkondan tırmanıp, giriş kattaki daireye ulaştı.
Eda Evli'nin hareketsiz yattığını gören ekipler, kapıyı açıp sağlık görevlilerini içeri aldı. Dövüldüğü belirlenen Eda Evli, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
İncelemede genç kadının iple boğulduğu tespit edildi. Olay sonrası gözaltına alınan Sinan Şimşek ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sinan Şimşek hakkında Ordu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı. 4'üncü duruşmaya tutuklu sanık Şimşek, SEGBİS aracılığı ile katıldı.
Eda Evli'nin yakınları ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Sinan Şimşek'in haksız tahrike ilişkin savunmalarını kabul etmedi.
Tahrik indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, Sinan Şimşek'i 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.