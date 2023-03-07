https://sputniknews.com.tr/20230307/2023te-askeri-gucu-en-yuksek-olan-yakindogu-ve-ortadogu-ulkeleri--1067890601.html
2023’te askeri gücü en yüksek olan Yakındoğu ve Ortadoğu ülkeleri
2023’te askeri gücü en yüksek olan Yakındoğu ve Ortadoğu ülkeleri
Uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, 2023 yılına dair askeri gücü en yüksek ülkeleri sıraladı. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T00:04+0300
2023-03-07T00:04+0300
2023-03-07T00:05+0300
multimedya
infografik
ortadoğu
askeri güç
teknoloji
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067889996_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_425b3d903a4583935b2092789fb77c5c.png
Sıralamada ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı. Sıralamada lider konumunda olan Yakındoğu ve Ortadoğu ülkeleri ile ilgili veriler, Sputnik'in infografiğinde.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067889996_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_69783df21c95a293824655bfc041534d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
infografik, ortadoğu, askeri güç, teknoloji, инфографика
infografik, ortadoğu, askeri güç, teknoloji, инфографика
2023’te askeri gücü en yüksek olan Yakındoğu ve Ortadoğu ülkeleri
00:04 07.03.2023 (güncellendi: 00:05 07.03.2023) Abone ol
Uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, 2023 yılına dair askeri gücü en yüksek ülkeleri sıraladı.
Sıralamada ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı.
Sıralamada lider konumunda olan Yakındoğu ve Ortadoğu ülkeleri ile ilgili veriler, Sputnik'in infografiğinde.