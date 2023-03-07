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https://sputniknews.com.tr/20230307/2023te-askeri-gucu-en-yuksek-olan-yakindogu-ve-ortadogu-ulkeleri--1067890601.html
2023’te askeri gücü en yüksek olan Yakındoğu ve Ortadoğu ülkeleri
2023’te askeri gücü en yüksek olan Yakındoğu ve Ortadoğu ülkeleri
Uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, 2023 yılına dair askeri gücü en yüksek ülkeleri sıraladı. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T00:04+0300
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infografik
ortadoğu
askeri güç
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Sıralamada ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı. Sıralamada lider konumunda olan Yakındoğu ve Ortadoğu ülkeleri ile ilgili veriler, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, ortadoğu, askeri güç, teknoloji, инфографика
infografik, ortadoğu, askeri güç, teknoloji, инфографика

2023’te askeri gücü en yüksek olan Yakındoğu ve Ortadoğu ülkeleri

00:04 07.03.2023 (güncellendi: 00:05 07.03.2023)
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Uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, 2023 yılına dair askeri gücü en yüksek ülkeleri sıraladı.
Sıralamada ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı.
Sıralamada lider konumunda olan Yakındoğu ve Ortadoğu ülkeleri ile ilgili veriler, Sputnik'in infografiğinde.
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