https://sputniknews.com.tr/20230307/2023te-askeri-gucu-en-yuksek-olan-yakindogu-ve-ortadogu-ulkeleri--1067890601.html

2023’te askeri gücü en yüksek olan Yakındoğu ve Ortadoğu ülkeleri

2023’te askeri gücü en yüksek olan Yakındoğu ve Ortadoğu ülkeleri

Uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, 2023 yılına dair askeri gücü en yüksek ülkeleri sıraladı. 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T00:04+0300

2023-03-07T00:04+0300

2023-03-07T00:05+0300

multimedya

infografik

ortadoğu

askeri güç

teknoloji

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067889996_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_425b3d903a4583935b2092789fb77c5c.png

Sıralamada ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı. Sıralamada lider konumunda olan Yakındoğu ve Ortadoğu ülkeleri ile ilgili veriler, Sputnik'in infografiğinde.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

infografik, ortadoğu, askeri güç, teknoloji, инфографика