https://sputniknews.com.tr/20230307/15-yasinda-yuksek-lisansi-bitirdi-hukuk-fakultesine-girmeye-hazirlaniyor-1067921821.html
15 yaşında yüksek lisansı bitirdi, hukuk fakültesine girmeye hazırlanıyor
15 yaşında yüksek lisansı bitirdi, hukuk fakültesine girmeye hazırlanıyor
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşayan 15 yaşındaki James Chilimigras'ın yüksek lisansı da bitirmesinin ardından bu yılın sonlarına doğru hukuk fakültesine... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T09:41+0300
2023-03-07T09:41+0300
2023-03-07T09:44+0300
yaşam
hukuk
genç
mezun
yüksek lisans
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ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşayan 15 yaşındaki James Chilimigras, geçen yıl henüz 14 yaşındayken hukuk fakültesi giriş sınavına girdi ve 174 puan alarak memleketi Alabama ve Louisiana'daki en yüksek puanı aldı.Çevrimiçi ve kar amacı gütmeyen Western Governors Üniversitesi'nden muhasebe alanında lisans ve yüksek lisans derecelerine sahip olan Jimmy, WLOX'a verdiği demeçte hangi hukuk fakültesine gideceğini seçmek için mayıs ayına kadar kendisine süre tanıdığını söyledi.Chilimigras, "Ağustos ayında hukuk fakültesine gideceğim. İlginç ve gerçekten dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.Dünyanın en genç hukuk mezunlarından olabilirABD'de hukuk fakültesinin tamamlanması genellikle üç yıl sürüyor. Tarih ve kültür sitesi oldest.org tarafından derlenen bir listeye göre Chilimigras, eğitimini bu süre içinde tamamlarsa dünyanın en genç hukuk fakültesi mezunlarından biri olacak.Dünyanın en genç sekizinci hukuk fakültesi mezunu, 2005 yılında 20 yaşındayken Harvard Üniversitesi'ni bitiren Çinli Kelly Yang olmuştu.Oldest.org, dünyanın bilinen en genç hukuk fakültesi mezununun 1986 yılında 16 yaşındayken Miami Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamlayan Floridalı Stephen Baccus olduğunu bildiriyor.Oldest.org'un listesinde yer alan bazı kişiler kariyerlerine avukat olarak devam etmedi. Yang, South China Morning Post gazetesine köşe yazarı oldu ve Baccus da nörobiyoloji profesörü olarak çalışmaya karar verdi.James'in ebeveynleri John ve Erin Chilimigras, WLOX'a oğullarının son derece zeki olduğunu erken fark ettiklerini dile getirdi.Ebeveynleri, James'in daha iki yaşındayken tam cümlelerle konuşmaya başladığını ve St. Louis'deki St. John Paul the Great lisesinden alışılmadık derecede erken bir yaşta, 12 yaşında diploma aldığını dile getirdi.Erin Chilimigras, "Onun zeki olduğunu hep biliyorduk ama bu kadar hızlı bir şekilde bu kadar çok şey başaracağını tahmin etmiyorduk" dedi.'Okuduğunu anlamakta güçlük çekiyor'Fakat John Chilimigras'a göre oğlu, bazı zorluklar da yaşıyor. John, okumaya olan ilgisine rağmen James'in okuduğunu anlamakta güçlük çektiğini belirtti.Baba, "Teşhis konulmasına yardımcı olmak için dışarıdan yardım almamız gerekti ve zihninin nasıl çalıştığını anlamaya yönelik bir plan üzerinde çalıştılar" diye ekledi.
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hukuk, genç, mezun, yüksek lisans
hukuk, genç, mezun, yüksek lisans
15 yaşında yüksek lisansı bitirdi, hukuk fakültesine girmeye hazırlanıyor
09:41 07.03.2023 (güncellendi: 09:44 07.03.2023) Abone ol
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşayan 15 yaşındaki James Chilimigras'ın yüksek lisansı da bitirmesinin ardından bu yılın sonlarına doğru hukuk fakültesine başlamaya hazırlandığı ve hukuk doktorası alan en genç insanlardan biri olma şansı yakaladığı belirtildi.
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşayan 15 yaşındaki James Chilimigras, geçen yıl henüz 14 yaşındayken hukuk fakültesi giriş sınavına girdi ve 174 puan alarak memleketi Alabama ve Louisiana'daki en yüksek puanı aldı.
Çevrimiçi ve kar amacı gütmeyen Western Governors Üniversitesi'nden muhasebe alanında lisans ve yüksek lisans derecelerine sahip olan Jimmy, WLOX'a verdiği demeçte hangi hukuk fakültesine gideceğini seçmek için mayıs ayına kadar kendisine süre tanıdığını söyledi.
Chilimigras, "Ağustos ayında hukuk fakültesine gideceğim. İlginç ve gerçekten dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Dünyanın en genç hukuk mezunlarından olabilir
ABD'de hukuk fakültesinin tamamlanması genellikle üç yıl sürüyor. Tarih ve kültür sitesi oldest.org tarafından derlenen bir listeye göre Chilimigras, eğitimini bu süre içinde tamamlarsa dünyanın en genç hukuk fakültesi mezunlarından biri olacak.
Dünyanın en genç sekizinci hukuk fakültesi mezunu, 2005 yılında 20 yaşındayken Harvard Üniversitesi'ni bitiren Çinli Kelly Yang olmuştu.
Oldest.org, dünyanın bilinen en genç hukuk fakültesi mezununun 1986 yılında 16 yaşındayken Miami Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamlayan Floridalı Stephen Baccus olduğunu bildiriyor.
Oldest.org'un listesinde yer alan bazı kişiler kariyerlerine avukat olarak devam etmedi. Yang, South China Morning Post gazetesine köşe yazarı oldu ve Baccus da nörobiyoloji profesörü olarak çalışmaya karar verdi.
James'in ebeveynleri John ve Erin Chilimigras, WLOX'a oğullarının son derece zeki olduğunu erken fark ettiklerini dile getirdi.
Ebeveynleri, James'in daha iki yaşındayken tam cümlelerle konuşmaya başladığını ve St. Louis'deki St. John Paul the Great lisesinden alışılmadık derecede erken bir yaşta, 12 yaşında diploma aldığını dile getirdi.
Erin Chilimigras, "Onun zeki olduğunu hep biliyorduk ama bu kadar hızlı bir şekilde bu kadar çok şey başaracağını tahmin etmiyorduk" dedi.
'Okuduğunu anlamakta güçlük çekiyor'
Fakat John Chilimigras'a göre oğlu, bazı zorluklar da yaşıyor. John, okumaya olan ilgisine rağmen James'in okuduğunu anlamakta güçlük çektiğini belirtti.
Baba, "Teşhis konulmasına yardımcı olmak için dışarıdan yardım almamız gerekti ve zihninin nasıl çalıştığını anlamaya yönelik bir plan üzerinde çalıştılar" diye ekledi.