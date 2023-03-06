Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230306/yardim-malzemelerini-deprem-bolgesinden-tekirdagdaki-evine-getiren-emniyet-personeli-tutuklandi-1067894274.html
Yardım malzemelerini deprem bölgesinden Tekirdağ'daki evine getiren emniyet personeli tutuklandı
Yardım malzemelerini deprem bölgesinden Tekirdağ'daki evine getiren emniyet personeli tutuklandı
Deprem bölgesindeki yardım malzemelerini Tekirdağ'daki evine getirdiği iddiasıyla hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine tekrar gözaltına alınan emniyet... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T20:04+0300
2023-03-06T20:04+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
yardım
tekirdağ
tekirdağ cumhuriyet başsavcılığı
emniyet genel müdürlüğü (egm)
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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken gittiği deprem bölgesinden bazı yardım malzemelerini evine getirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Çevik Kuvvet Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Y.I'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.Şüpheli, tutuklamaya yönelik yakalama kararının ardından yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.I, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.Öte yandan şüphelinin yardım malzemelerini resmi araca yükleyerek Tekirdağ'a getirmesi üzerine diğer polis memurlarının şikayette bulunduğu ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yardım malzemelerini kamerayla tespit ettiği belirtildi.Tekirdağ Valiliği'nden dün yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta görevlendirilen bir emniyet personelinin, afet bölgesinden dönerken depremzedeler için gönderilen bazı yardım malzemelerini beraberinde getirerek ikametinde bulundurduğuna dair ihbarlar üzerine idari soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.Açıklamada, "İlgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmış ve işten el çektirilerek açığa alınmıştır. Akabinde hemen Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen personel, mahkemeye çıkarılmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ancak bu karara Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca itirazda bulunulmuştur. Olay, valiliğimiz ve emniyetimiz tarafından yakinen takip edilmektedir. Devletimiz, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün kurumlarıyla suç ve suç işleyenlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edecektir" ifadeleri kullanılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230305/yardim-malzemelerini-evine-goturen-emniyet-personeli-aciga-alindi-1067832971.html
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yardım, tekirdağ, tekirdağ cumhuriyet başsavcılığı, emniyet genel müdürlüğü (egm)
yardım, tekirdağ, tekirdağ cumhuriyet başsavcılığı, emniyet genel müdürlüğü (egm)

Yardım malzemelerini deprem bölgesinden Tekirdağ'daki evine getiren emniyet personeli tutuklandı

20:04 06.03.2023
© AATürkiye ve çevresi 123 yılda 6 ve üzeri büyüklüğündeki 231 depremle sarsıldı
Türkiye ve çevresi 123 yılda 6 ve üzeri büyüklüğündeki 231 depremle sarsıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© AA
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Deprem bölgesindeki yardım malzemelerini Tekirdağ'daki evine getirdiği iddiasıyla hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine tekrar gözaltına alınan emniyet personeli tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken gittiği deprem bölgesinden bazı yardım malzemelerini evine getirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Çevik Kuvvet Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Y.I'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.
Şüpheli, tutuklamaya yönelik yakalama kararının ardından yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.I, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Öte yandan şüphelinin yardım malzemelerini resmi araca yükleyerek Tekirdağ'a getirmesi üzerine diğer polis memurlarının şikayette bulunduğu ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yardım malzemelerini kamerayla tespit ettiği belirtildi.
Tekirdağ Valiliği'nden dün yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta görevlendirilen bir emniyet personelinin, afet bölgesinden dönerken depremzedeler için gönderilen bazı yardım malzemelerini beraberinde getirerek ikametinde bulundurduğuna dair ihbarlar üzerine idari soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.
Açıklamada, "İlgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmış ve işten el çektirilerek açığa alınmıştır. Akabinde hemen Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen personel, mahkemeye çıkarılmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ancak bu karara Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca itirazda bulunulmuştur. Olay, valiliğimiz ve emniyetimiz tarafından yakinen takip edilmektedir. Devletimiz, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün kurumlarıyla suç ve suç işleyenlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edecektir" ifadeleri kullanılmıştı.
Hatay merkezli deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Yardım malzemelerini evine götüren emniyet personeli açığa alındı
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