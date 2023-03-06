Victoria's Secret 4 yıl aradan sonra podyuma geri dönüyor
12:38 06.03.2023 (güncellendi: 12:50 06.03.2023)
© AFP 2023 / Getty Images for Victoria's Secret/Dia DipasupilVictoria's Secret şovlarının sahne arkası
© AFP 2023 / Getty Images for Victoria's Secret/Dia Dipasupil
Her yıl 'Victoria's Secret Moda Şovu' adıyla defile düzenleyen ünlü iç çamaşırı markası Victoria's Secret, şirkete yönelik bazı eleştiri ve tartışmalar nedeniyle verilen 4 yıllık bir aranın ardından podyumlara geri döndüğünü açıkladı.
Son olarak 8 Kasım 2018'de düzenlenen ve her yıl çok sayıda ünlünün ve modellerin bir araya geldiği en önemli moda etkinliklerinden biri olarak görülen Victoria's Secret defileleri geri dönüyor.
İç çamaşırı markası Victroia's Secret, geçtiğimiz yıllarda cinsel saldırı, kadın düşmanlığı, toksik iş ortamı, tüm kadınları ve vücut tiplerini kapsamama gibi çeşitli konularda eleştirilmiş ve ortaya kimi iddialar atılmıştı. Dönemin Pazarlama Başmüdürü Ed Razek hakkında 30'dan fazla Victoria's Secret çalışanı tarafından cinsel saldırı suçlaması yapılmıştı.
Geçtiğimiz yıl ise çevrimiçi içerik platformu Hulu'da yayınlanan 'Victoria's Secret: Angels and Demons' (Victoria's Secret: Melekler ve Şeytanlar) isimli bir belgesel, şirketin kadınların kendi vücutları hakkında kötü hissetmesine neden olan kadın düşmanı uygulamalarını gündeme getirerek şirket imajı üzerinde daha da büyük bir hasar yaratmıştı.
Yakın geçmişte yaşanan bu olayların ardından şirketin mevcut Finans Müdürü Timothy Johnson, Victoria's Secret'i daha kapsayıcı yapmak istediğini söyledi. People dergisine konuşan Johnson, "Moda şovumuzun bu yıl içinde gelecek olan yeni versiyonunu desteklemek ve sektöre yatırım yapmak için pazarlama harcamalarına yönelmeye devam edeceğiz" dedi.
Tüketiciler ise, Victoria's Secret'taki değişim rüzgarlarının farkına varmaya başladı. Şirket son zamanlarda trans kadın ve erkeklerin yanı sıra, engelli modelleri bünyesine kattı. Ancak kimileri bu çabaları ortaya koymakta geç kalan Victoria's Secret'ın imajını kurtarmasının kolay olmayacağını söylüyor.
People dergisine konuşan bir şirket sözcüsü bu eleştirilere ise şöyle yanıt veriyor:
"Daha önce de belirttiğimiz gibi, yeni marka projeksiyonumuz ve misyonumuz yol gösterici ilkemiz olmaya devam edecektir. Bu da bizi bugüne kadarki en iyi pazarlama ve eğlence ürünlerimizden birini geri kazanmamız ve bugün kim olduğumuzu düşünmek için kendimize dönmemiz gibi yeni alanlara götürecektir. Bu yıl sonlarında daha fazla şey paylaşacağımız için heyecanlıyız."
'Ya bir gün rüzgar yine tersten eserse?'
ABD'li ünlü sanatçı Lizzo, konuyu sosyal medya paylaşımına taşıdı. Victoria's Secret'ın kapsayıcılık konusundaki adımlarının samimi olup olmadığını sorgulan Lizzo, şu ifadeleri kullandı:
"Kapsayıcılık açısından bu elbette bir kazanım. Ancak markalar bugün bunu sırf tepki gördükleri için yapıyorlarsa, trendler değişip rüzgar bir gün yine tersten eserse ne olacak? Bu şirketlerin CEO'ları gerçekten kapsayıcılığa değer veriyor mu? Yoksa bunu sırf paraya değer verdikleri için mi yapıyorlar?"
This is a win for inclusivity for inclusivity’s sake— FOLLOW @YITTY (@lizzo) March 5, 2023
But if brands start doing this only because they’ve received backlash then what happens when the ‘trends’ change again?
Do the CEOs of these companies value true inclusivity? Or do they just value money? https://t.co/ykmcUTLayQ