https://sputniknews.com.tr/20230306/victorias-secret-4-yil-aradan-sonra-podyuma-geri-donuyor-1067864639.html

Victoria's Secret 4 yıl aradan sonra podyuma geri dönüyor

Victoria's Secret 4 yıl aradan sonra podyuma geri dönüyor

Her yıl 'Victoria's Secret Moda Şovu' adıyla defile düzenleyen ünlü iç çamaşırı markası Victoria's Secret, şirkete yönelik bazı eleştiri ve tartışmalar... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T12:38+0300

2023-03-06T12:38+0300

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yaşam

victoria's secret

defile

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Son olarak 8 Kasım 2018'de düzenlenen ve her yıl çok sayıda ünlünün ve modellerin bir araya geldiği en önemli moda etkinliklerinden biri olarak görülen Victoria's Secret defileleri geri dönüyor.İç çamaşırı markası Victroia's Secret, geçtiğimiz yıllarda cinsel saldırı, kadın düşmanlığı, toksik iş ortamı, tüm kadınları ve vücut tiplerini kapsamama gibi çeşitli konularda eleştirilmiş ve ortaya kimi iddialar atılmıştı. Dönemin Pazarlama Başmüdürü Ed Razek hakkında 30'dan fazla Victoria's Secret çalışanı tarafından cinsel saldırı suçlaması yapılmıştı.Geçtiğimiz yıl ise çevrimiçi içerik platformu Hulu'da yayınlanan 'Victoria's Secret: Angels and Demons' (Victoria's Secret: Melekler ve Şeytanlar) isimli bir belgesel, şirketin kadınların kendi vücutları hakkında kötü hissetmesine neden olan kadın düşmanı uygulamalarını gündeme getirerek şirket imajı üzerinde daha da büyük bir hasar yaratmıştı.Yakın geçmişte yaşanan bu olayların ardından şirketin mevcut Finans Müdürü Timothy Johnson, Victoria's Secret'i daha kapsayıcı yapmak istediğini söyledi. People dergisine konuşan Johnson, "Moda şovumuzun bu yıl içinde gelecek olan yeni versiyonunu desteklemek ve sektöre yatırım yapmak için pazarlama harcamalarına yönelmeye devam edeceğiz" dedi.Tüketiciler ise, Victoria's Secret'taki değişim rüzgarlarının farkına varmaya başladı. Şirket son zamanlarda trans kadın ve erkeklerin yanı sıra, engelli modelleri bünyesine kattı. Ancak kimileri bu çabaları ortaya koymakta geç kalan Victoria's Secret'ın imajını kurtarmasının kolay olmayacağını söylüyor.People dergisine konuşan bir şirket sözcüsü bu eleştirilere ise şöyle yanıt veriyor:'Ya bir gün rüzgar yine tersten eserse?'ABD'li ünlü sanatçı Lizzo, konuyu sosyal medya paylaşımına taşıdı. Victoria's Secret'ın kapsayıcılık konusundaki adımlarının samimi olup olmadığını sorgulan Lizzo, şu ifadeleri kullandı:

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