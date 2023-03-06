https://sputniknews.com.tr/20230306/uefa-konferans-liginde-son-16-turu-heyecani-basliyor-1067867481.html

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak Lazio - AZ Alkmaar maçıyla başlayacak. 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T13:29+0300

2023-03-06T13:29+0300

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spor

uefa

medipol başakşehir

sivasspor

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Medipol Başakşehir ve Sivasspor’un da mücadele ettiği Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi’nde, son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak tek müsabaka ile başlayacak. Son 16 turu ilk ayağındaki diğer 7 karşılaşma ise 9 Mart Perşembe günü oynanacak.Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Başakşehir, Belçika temsilcisi Gent'e konuk olurken, DG Sivasspor ise İtalya ekibi Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak.Son 16 turu ilk maçlarının programı şu şekilde:Yarın20.45 Lazio - AZ Alkmaar9 Mart Perşembe20.45 AEK Larnaka - West Ham United20.45 Sheriff - Nice20.45 Anderlecht -Villarreal23.00 Fiorentina - DG Sivasspor23.00 Lech - Djurgarden23.00 Basel - Slovan Bratislava23.00 Gent - Başakşehir

https://sputniknews.com.tr/20230224/demir-grup-sivassporun-uefa-avrupa-konferans-ligi-son-16-turundaki-rakibi-belli-oldu-1067464658.html

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