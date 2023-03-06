https://sputniknews.com.tr/20230306/uefa-konferans-liginde-son-16-turu-heyecani-basliyor-1067867481.html
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu başlıyor
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu başlıyor
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak Lazio - AZ Alkmaar maçıyla başlayacak. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T13:29+0300
2023-03-06T13:29+0300
2023-03-06T13:47+0300
spor
uefa
medipol başakşehir
sivasspor
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Medipol Başakşehir ve Sivasspor’un da mücadele ettiği Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi’nde, son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak tek müsabaka ile başlayacak. Son 16 turu ilk ayağındaki diğer 7 karşılaşma ise 9 Mart Perşembe günü oynanacak.Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Başakşehir, Belçika temsilcisi Gent'e konuk olurken, DG Sivasspor ise İtalya ekibi Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak.Son 16 turu ilk maçlarının programı şu şekilde:Yarın20.45 Lazio - AZ Alkmaar9 Mart Perşembe20.45 AEK Larnaka - West Ham United20.45 Sheriff - Nice20.45 Anderlecht -Villarreal23.00 Fiorentina - DG Sivasspor23.00 Lech - Djurgarden23.00 Basel - Slovan Bratislava23.00 Gent - Başakşehir
https://sputniknews.com.tr/20230224/demir-grup-sivassporun-uefa-avrupa-konferans-ligi-son-16-turundaki-rakibi-belli-oldu-1067464658.html
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uefa, medipol başakşehir, sivasspor
uefa, medipol başakşehir, sivasspor
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu başlıyor
13:29 06.03.2023 (güncellendi: 13:47 06.03.2023) Abone ol
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak Lazio - AZ Alkmaar maçıyla başlayacak.
Medipol Başakşehir ve Sivasspor’un da mücadele ettiği Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi’nde, son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak tek müsabaka ile başlayacak. Son 16 turu ilk ayağındaki diğer 7 karşılaşma ise 9 Mart Perşembe günü oynanacak.
Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Başakşehir, Belçika temsilcisi Gent'e konuk olurken, DG Sivasspor ise İtalya ekibi Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak.
Son 16 turu ilk maçlarının programı şu şekilde:
Yarın
9 Mart Perşembe
20.45 AEK Larnaka - West Ham United
20.45 Anderlecht -Villarreal
23.00 Fiorentina - DG Sivasspor
23.00 Basel - Slovan Bratislava