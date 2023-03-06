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Twitter'da erişim sorunu
Twitter'da erişim sorunu
Sosyal medya platformu Twitter’da bir süreliğine erişim sorunu yaşandı. Dünya genelinde meydana gelen sıkıntı giderildi. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T20:32+0300
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twitter
yaşam
erişim
erişim sıkıntısı
erişim sorunu
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Twitter'da yaşanan erişim sıkıntısı nedeniyle kullanıcılar fotoğrafların yüklenmesi, linklere erişim sağlanmasında sorun yaşadı. Twitter tarafından dünya genelinde yaşandığı belirtildi.
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twitter , erişim, erişim sıkıntısı, erişim sorunu
twitter , erişim, erişim sıkıntısı, erişim sorunu

Twitter'da erişim sorunu

20:32 06.03.2023 (güncellendi: 21:05 06.03.2023)
© AFP 2023 / CONSTANZA HEVIATwitter - logo
Twitter - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© AFP 2023 / CONSTANZA HEVIA
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Sosyal medya platformu Twitter’da bir süreliğine erişim sorunu yaşandı. Dünya genelinde meydana gelen sıkıntı giderildi.
Twitter'da yaşanan erişim sıkıntısı nedeniyle kullanıcılar fotoğrafların yüklenmesi, linklere erişim sağlanmasında sorun yaşadı. Twitter tarafından dünya genelinde yaşandığı belirtildi.
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