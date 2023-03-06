https://sputniknews.com.tr/20230306/twitterda-erisim-sorunu-yasaniyor-1067895012.html
Twitter'da erişim sorunu
Twitter'da erişim sorunu
Sosyal medya platformu Twitter’da bir süreliğine erişim sorunu yaşandı. Dünya genelinde meydana gelen sıkıntı giderildi. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T20:32+0300
2023-03-06T20:32+0300
2023-03-06T21:05+0300
twitter
yaşam
erişim
erişim sıkıntısı
erişim sorunu
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Twitter'da yaşanan erişim sıkıntısı nedeniyle kullanıcılar fotoğrafların yüklenmesi, linklere erişim sağlanmasında sorun yaşadı. Twitter tarafından dünya genelinde yaşandığı belirtildi.
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twitter , erişim, erişim sıkıntısı, erişim sorunu
twitter , erişim, erişim sıkıntısı, erişim sorunu
Twitter'da erişim sorunu
20:32 06.03.2023 (güncellendi: 21:05 06.03.2023) Abone ol
Sosyal medya platformu Twitter’da bir süreliğine erişim sorunu yaşandı. Dünya genelinde meydana gelen sıkıntı giderildi.
Twitter'da yaşanan erişim sıkıntısı nedeniyle kullanıcılar fotoğrafların yüklenmesi, linklere erişim sağlanmasında sorun yaşadı. Twitter tarafından dünya genelinde yaşandığı belirtildi.