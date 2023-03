'Turizm sezonu başlıyor': Otellerde kalan depremzedeler tahliye edilmeye başlandı

"Ev berbat durumda, ayakta duruyor ama duvarları üzerimize düşmüştü, canımızı zor kurtardık. Ayakta duruyor güya. Buna karşın az hasarlı raporu verildi. Kolonlarda bir şey yokmuş ama dışarıdan baktığınızda ortada ev diye bir şey yok. O eve giremeyiz. Otelde 12-13 kişiyiz. Burada bine yakın depremzede var. Otel yönetimi tahliye etmemizi istedi. Sağ olsunlar kapılarını açtılar bizlere ama sorun planlamanın olmaması. İnsanlar otelde günlerinin dolmasını bekliyor. 10 Mart itibarıyla otele yerleştirilen depremzedeler çıkarılacak. Turizm sezonu başlayacak ama neden devletin bir planlaması yok. Her şeyi geride bıraktık. Şu an Hatay’a şu an dönemeyiz ama ileride dönmeyi düşünüyoruz tabii."