https://sputniknews.com.tr/20230306/turizm-sezonu-basliyor-otellerde-kalan-depremzedeler-tahliye-edilmeye-baslandi-1067856181.html

'Turizm sezonu başlıyor': Otellerde kalan depremzedeler tahliye edilmeye başlandı

'Turizm sezonu başlıyor': Otellerde kalan depremzedeler tahliye edilmeye başlandı

Depremin ardından otellere yerleştirilen depremzedeler, turizm sezonu başlayacağı için bu hafta itibarıyla otellerden çıkarılacak. Otellerden çıkarılacak... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T10:05+0300

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2023-03-06T10:05+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

deprem

depremzede

tahliye

otel

turizm

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Kahramanmaraş merkezli depremlerinden etkilenen binlerce vatandaş farklı kentlere göç etti, kimi geçici olarak otellere ve apartlara yerleştirildi. Ancak turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte otellere yerleştirilen depremzedelere bu hafta itibarıyla odaları boşaltmaları için tarihler verilmeye başlandı.BirGün gazetesinin haberine göre; Antalya’da bir otel, geçen günlerde depremzedelere "Öncelikle yaşanan asrın felaketi ile ilgili, otel yönetimi olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isteriz. Bu süreçte elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmak, acılarınıza ortak olmak için bu sürecin hep birlikte üstesinden gelmeye gayret ediyoruz. Otelimizin açılış tarihi ve tadilatı nedeni ile 10.03.2023 tarihine kadar sizlere hizmet vereceğimizi üzülerek bildirmek isteriz. Çıkış tarihinizi 10.03.2023 tarihine kadar resepsiyona bildirmenizi rica ederiz" yazılı mesajı iletti.Alanya’da bir otelde ailesi ile birlikte konaklayan ve otelin attığı mesaj üzerine ne yapacağını bilmediklerini söyleyen bir aile, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:Depremin ardından başta Antalya olmak üzere, Muğla, İstanbul, İzmir, Ankara, Nevşehir gibi illerdeki oteller depremzedelere kapılarını açmıştı.Otellere yerleştirilen depremzedelerin sayısının 100 bini geçtiği belirtilmişti. Oteller, turizm sezonunun açılacağı 15 Mart tarihine kadar depremzedeleri misafir edeceği açıklamasını yapmıştı.

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türkiye, deprem, depremzede, tahliye, otel, turizm