https://sputniknews.com.tr/20230306/turizm-sezonu-basliyor-otellerde-kalan-depremzedeler-tahliye-edilmeye-baslandi-1067856181.html
'Turizm sezonu başlıyor': Otellerde kalan depremzedeler tahliye edilmeye başlandı
'Turizm sezonu başlıyor': Otellerde kalan depremzedeler tahliye edilmeye başlandı
Depremin ardından otellere yerleştirilen depremzedeler, turizm sezonu başlayacağı için bu hafta itibarıyla otellerden çıkarılacak. Otellerden çıkarılacak... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T10:05+0300
2023-03-06T10:05+0300
2023-03-06T10:05+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
depremzede
tahliye
otel
turizm
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Kahramanmaraş merkezli depremlerinden etkilenen binlerce vatandaş farklı kentlere göç etti, kimi geçici olarak otellere ve apartlara yerleştirildi. Ancak turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte otellere yerleştirilen depremzedelere bu hafta itibarıyla odaları boşaltmaları için tarihler verilmeye başlandı.BirGün gazetesinin haberine göre; Antalya’da bir otel, geçen günlerde depremzedelere "Öncelikle yaşanan asrın felaketi ile ilgili, otel yönetimi olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isteriz. Bu süreçte elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmak, acılarınıza ortak olmak için bu sürecin hep birlikte üstesinden gelmeye gayret ediyoruz. Otelimizin açılış tarihi ve tadilatı nedeni ile 10.03.2023 tarihine kadar sizlere hizmet vereceğimizi üzülerek bildirmek isteriz. Çıkış tarihinizi 10.03.2023 tarihine kadar resepsiyona bildirmenizi rica ederiz" yazılı mesajı iletti.Alanya’da bir otelde ailesi ile birlikte konaklayan ve otelin attığı mesaj üzerine ne yapacağını bilmediklerini söyleyen bir aile, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:Depremin ardından başta Antalya olmak üzere, Muğla, İstanbul, İzmir, Ankara, Nevşehir gibi illerdeki oteller depremzedelere kapılarını açmıştı.Otellere yerleştirilen depremzedelerin sayısının 100 bini geçtiği belirtilmişti. Oteller, turizm sezonunun açılacağı 15 Mart tarihine kadar depremzedeleri misafir edeceği açıklamasını yapmıştı.
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türkiye, deprem, depremzede, tahliye, otel, turizm
türkiye, deprem, depremzede, tahliye, otel, turizm
'Turizm sezonu başlıyor': Otellerde kalan depremzedeler tahliye edilmeye başlandı
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Depremin ardından otellere yerleştirilen depremzedeler, turizm sezonu başlayacağı için bu hafta itibarıyla otellerden çıkarılacak. Otellerden çıkarılacak depremzedeler, "Yetkililer bir aydır neden bir planlama yapmadı? Biz şimdi ne yapacağız?" diye sordu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerinden etkilenen binlerce vatandaş farklı kentlere göç etti, kimi geçici olarak otellere ve apartlara yerleştirildi. Ancak turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte otellere yerleştirilen depremzedelere bu hafta itibarıyla odaları boşaltmaları için tarihler verilmeye başlandı.
BirGün gazetesinin haberine
göre; Antalya’da bir otel, geçen günlerde depremzedelere "Öncelikle yaşanan asrın felaketi ile ilgili, otel yönetimi olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isteriz. Bu süreçte elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmak, acılarınıza ortak olmak için bu sürecin hep birlikte üstesinden gelmeye gayret ediyoruz. Otelimizin açılış tarihi ve tadilatı nedeni ile 10.03.2023 tarihine kadar sizlere hizmet vereceğimizi üzülerek bildirmek isteriz. Çıkış tarihinizi 10.03.2023 tarihine kadar resepsiyona bildirmenizi rica ederiz"
yazılı mesajı iletti.
Alanya’da bir otelde ailesi ile birlikte konaklayan ve otelin attığı mesaj üzerine ne yapacağını bilmediklerini söyleyen bir aile, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Ev berbat durumda, ayakta duruyor ama duvarları üzerimize düşmüştü, canımızı zor kurtardık. Ayakta duruyor güya. Buna karşın az hasarlı raporu verildi. Kolonlarda bir şey yokmuş ama dışarıdan baktığınızda ortada ev diye bir şey yok. O eve giremeyiz. Otelde 12-13 kişiyiz. Burada bine yakın depremzede var. Otel yönetimi tahliye etmemizi istedi. Sağ olsunlar kapılarını açtılar bizlere ama sorun planlamanın olmaması. İnsanlar otelde günlerinin dolmasını bekliyor. 10 Mart itibarıyla otele yerleştirilen depremzedeler çıkarılacak. Turizm sezonu başlayacak ama neden devletin bir planlaması yok. Her şeyi geride bıraktık. Şu an Hatay’a şu an dönemeyiz ama ileride dönmeyi düşünüyoruz tabii."
Depremin ardından başta Antalya olmak üzere, Muğla, İstanbul, İzmir, Ankara, Nevşehir gibi illerdeki oteller depremzedelere kapılarını açmıştı.
Otellere yerleştirilen depremzedelerin sayısının 100 bini geçtiği belirtilmişti. Oteller, turizm sezonunun açılacağı 15 Mart tarihine kadar depremzedeleri misafir edeceği açıklamasını yapmıştı.