https://sputniknews.com.tr/20230306/thynin-tek-yurek-ucaginin-boyanma-goruntuleri-paylasildi-1067893465.html
THY'nin 'Tek Yürek' uçağının boyanma görüntüleri paylaşıldı
THY'nin 'Tek Yürek' uçağının boyanma görüntüleri paylaşıldı
Türk Hava Yolları'nın "Tek Yürek" adı verilen 400. uçağının boyanmasına ait görüntüler paylaşıldı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T19:39+0300
2023-03-06T19:39+0300
2023-03-06T19:39+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
thy
türkiye tek yürek
uçak
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Türk Hava Yolları, "Tek Yürek" adı verilen uçağının boyanma görüntülerini paylaştı.THY Teknik AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yaşadığımız bu zor süreçte büyük bir birlik ve beraberlik örneği sergileyerek tek yürek olduk. Ülkemizin geleceğini taşıyan 400. THY uçağı 'Tek Yürek', 4 Mart'ta ilk seferini gerçekleştirdi. Bu anlamlı etkinliğin bir parçası olduğumuz için gururluyuz" ifadelerine yer verildi.Sosyal medya hesabında ayrıca, "Tek Yürek"in THY Teknik AŞ tarafından yapılan boyama işlemine ait görüntüler paylaşıldı.
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thy, türkiye tek yürek, uçak
thy, türkiye tek yürek, uçak
THY'nin 'Tek Yürek' uçağının boyanma görüntüleri paylaşıldı
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Türk Hava Yolları'nın "Tek Yürek" adı verilen 400. uçağının boyanmasına ait görüntüler paylaşıldı.
Türk Hava Yolları, "Tek Yürek" adı verilen uçağının boyanma görüntülerini paylaştı.
THY Teknik AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yaşadığımız bu zor süreçte büyük bir birlik ve beraberlik örneği sergileyerek tek yürek olduk. Ülkemizin geleceğini taşıyan 400. THY uçağı 'Tek Yürek', 4 Mart'ta ilk seferini gerçekleştirdi. Bu anlamlı etkinliğin bir parçası olduğumuz için gururluyuz" ifadelerine yer verildi.
Sosyal medya hesabında ayrıca, "Tek Yürek"in THY Teknik AŞ tarafından yapılan boyama işlemine ait görüntüler paylaşıldı.