https://sputniknews.com.tr/20230306/thyden-kadinlar-gunu-ile-ilgili-internette-dolandiricilik-uyarisi-yolcularimiz-itibar-etmemeli-1067889193.html

THY'den 'Kadınlar Günü' ile ilgili internette dolandırıcılık uyarısı: 'Yolcularımız itibar etmemeli'

THY'den 'Kadınlar Günü' ile ilgili internette dolandırıcılık uyarısı: 'Yolcularımız itibar etmemeli'

THY'den yapılan şirket adı kullanılarak internette dolandırıcılık uyarısında "İnandırıcılığı artırmak için 'Kadınlar Günü' gibi özel günler belirtilerek dikkat... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T17:58+0300

2023-03-06T17:58+0300

2023-03-06T18:00+0300

thy

türkiye

dolandırıcılık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/0c/1057300208_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_572916dcce1e440582e198698d55fc5c.jpg

Türk Hava Yolları (THY), şirket adını kullanarak internette dolandırıcılık yapan hesaplara karşı uyardı.THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya kanalları ve internet siteleri aracılığı ile vatandaşlara 'anket doldurularak para kazanma şansı' gibi sunulan bazı dolandırıcılık yöntemlerinin tespit edildiği belirtildi.Bu tarz paylaşım ve internet sitelerine itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "İnandırıcılığı artırmak için 'Kadınlar Günü' gibi özel günler belirtilerek dikkat çekmeye çalışan bu kişi ve sayfaların THY ve iştirak şirketleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Yolcularımızın bu tip ilanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

thy, dolandırıcılık