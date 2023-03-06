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https://sputniknews.com.tr/20230306/thyden-kadinlar-gunu-ile-ilgili-internette-dolandiricilik-uyarisi-yolcularimiz-itibar-etmemeli-1067889193.html
THY'den 'Kadınlar Günü' ile ilgili internette dolandırıcılık uyarısı: 'Yolcularımız itibar etmemeli'
THY'den 'Kadınlar Günü' ile ilgili internette dolandırıcılık uyarısı: 'Yolcularımız itibar etmemeli'
THY'den yapılan şirket adı kullanılarak internette dolandırıcılık uyarısında "İnandırıcılığı artırmak için 'Kadınlar Günü' gibi özel günler belirtilerek dikkat... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T17:58+0300
2023-03-06T18:00+0300
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Türk Hava Yolları (THY), şirket adını kullanarak internette dolandırıcılık yapan hesaplara karşı uyardı.THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya kanalları ve internet siteleri aracılığı ile vatandaşlara 'anket doldurularak para kazanma şansı' gibi sunulan bazı dolandırıcılık yöntemlerinin tespit edildiği belirtildi.Bu tarz paylaşım ve internet sitelerine itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "İnandırıcılığı artırmak için 'Kadınlar Günü' gibi özel günler belirtilerek dikkat çekmeye çalışan bu kişi ve sayfaların THY ve iştirak şirketleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Yolcularımızın bu tip ilanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.
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thy, dolandırıcılık

THY'den 'Kadınlar Günü' ile ilgili internette dolandırıcılık uyarısı: 'Yolcularımız itibar etmemeli'

17:58 06.03.2023 (güncellendi: 18:00 06.03.2023)
© AATHY- Tivat
THY- Tivat - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© AA
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THY'den yapılan şirket adı kullanılarak internette dolandırıcılık uyarısında "İnandırıcılığı artırmak için 'Kadınlar Günü' gibi özel günler belirtilerek dikkat çekmeye çalışan bu kişi ve sayfaların THY ve iştirak şirketleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Yolcularımızın bu tip ilanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur" denildi.
Türk Hava Yolları (THY), şirket adını kullanarak internette dolandırıcılık yapan hesaplara karşı uyardı.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya kanalları ve internet siteleri aracılığı ile vatandaşlara 'anket doldurularak para kazanma şansı' gibi sunulan bazı dolandırıcılık yöntemlerinin tespit edildiği belirtildi.
Bu tarz paylaşım ve internet sitelerine itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "İnandırıcılığı artırmak için 'Kadınlar Günü' gibi özel günler belirtilerek dikkat çekmeye çalışan bu kişi ve sayfaların THY ve iştirak şirketleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Yolcularımızın bu tip ilanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.
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