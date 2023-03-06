https://sputniknews.com.tr/20230306/sigortambir-genel-muduru-koz-sigortalilik-oranini-artirmak-icin-seferberlik-baslatmaliyiz-1067944379.html

Sigortambir Genel Müdürü Köz: ‘Sigortalılık oranını artırmak için seferberlik başlatmalıyız’

Sigortambir Genel Müdürü Köz: ‘Sigortalılık oranını artırmak için seferberlik başlatmalıyız’

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen depremler sebebiyle ülkedeki DASK sigortalılık oranının düşüklüğüne dikkat çeken Kürşat Köz, 'Çok büyük bir afetin... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T16:29+0300

2023-03-06T16:29+0300

2023-03-07T16:29+0300

yeni şeyler rehberi

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dask

doğal afet sigortaları kurumu (dask)

sigorta

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Sigortambir Genel Müdürü Kürşat Köz, 3İK Ajans Başkanı Alper Çakıroğlu, ‘Kiralabunu’ Kurucu Ortağı Elif Kapıcı ve Jeofizik Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı Demet Güven Radyo Sputnik’te Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi programına konuk oldular.Kürşat Köz: ‘Sigortanın depremde sağlayacağı imkanları her vatandaşımıza anlatmalıyız’Sigortambir Genel Müdürü Kürşat Köz bir deprem ülkesi olarak DASK sigortalılık oranını ivedi bir şekilde artırmak adına ciddi bir seferberlik başlatmalıyız diyerek şu açıklamaları yaptı:‘Tarifsiz bir acıyla karşı karşıyayız. Bir deprem ülkesi olarak, DASK sigortalılık oranını ivedi bir şekilde artırmak adına ciddi bir seferberlik başlatmalıyız. Ortalama 400-500 lira gibi bir maliyeti olan bu sigortanın olası bir depremde ne gibi imkanlar sağlayacağını tek tek her vatandaşımıza anlatmalıyız. Sigortacılık sektörüne açık çağrıda bulunuyoruz, çok büyük bir afetin yaşandığı bölgede DASK sigortalılık oranı yalnızca yüzde 50 seviyesinde, DASK bilincini artırmak gereklidir.’Alper Çakıroğlu: ‘Genç yetenekler kendileri için doğru şirketleri keşfediyor’3İK Ajans Başkanı Alper Çakıroğlu 14 yıldır düzenledikleri ‘Global Career Summit’ etkinliğini anlatarak öğrencilerin ve şirketlerin bir araya gelerek fırsatların oluşabileceğini belirtti. Alper Çakıroğlu şu cümleleri söyledi:‘Global Career Summit 2023 etkinliği ile hem şirketler doğru yeteneklerle buluşuyor hem de genç yetenekler kendileri için doğru şirketleri keşfediyor. İşveren Markası 3İK Ajansı tarafından 14 yıldır düzenlenen bu etkinlik ile önemli şirketlerin yöneticileri kendi kariyer yolculuklarını gençlere anlatıyor.’Elif Kapıcı: ‘Alım gücündeki azalma ve sürekli zamlanan ürünler yüzünden platform büyük ilgi gördü’‘Kiralabunu’ Kurucu Ortağı Elif Kapıcı 2021 yılında kurdukları kiralama şirketinin kısa sürede sektörün en büyük oyuncusu geldiğini söyleyerek cümlelerini şöyle sürdürdü:‘Alım gücündeki azalma ve sürekli zamlanan ürünler yüzünden platform büyük ilgi gördü. Platformda 11 kategoride 500’ün üzerinde ürün kiralanıyor. Hedefimiz bu yılın sonunda ürün sayısını 1000’e çıkarmaktır. Elektronik ürünleriyle başlayan kiralama sistemine sekiz ay önce anne-bebek ürünleri dâhil oldu. Sağlık, spor ve müzik ürünleri de sisteme girerken servis ağı güçlendirildiğinde beyaz eşya kategorisi de ürün gamına katılacak.’

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2023

Serhat Ayan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

Serhat Ayan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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Serhat Ayan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

radyo, dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask), sigorta