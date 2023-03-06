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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230306/sanliurfada-yikilan-binada-arama-kurtarma-calismalari-tamamlandi--1067850636.html
Şanlıurfa'da yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Şanlıurfa'da yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T03:22+0300
2023-03-06T03:22+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
şanlıurfa
deprem
enkaz
arama
arama kurtarma
bina
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AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen, ağır hasarlı olarak tespit edildiği için mühürlenen ve dün yıkılan binanın enkazında herhangi bir kişinin olmadığı belirlendi.Arama kurtarma faaliyetleri yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından tamamlandı.Binanın enkazını kaldırma işlemleri iş makinelerinin desteğiyle sürüyor.CHP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu binanın yıkılması sonucu bölgeden geçmekte olan bir kişi yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230305/bakan-nebatiden-sanliurfada-yikilan-binayla-ilgili-aciklama-arama-kurtarma-faaliyetleri-yapiliyor-1067840256.html
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şanlıurfa, deprem, enkaz, arama, arama kurtarma, bina
şanlıurfa, deprem, enkaz, arama, arama kurtarma, bina

Şanlıurfa'da yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

03:22 06.03.2023
© İHAŞanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi.
Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© İHA
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Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi.
AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen, ağır hasarlı olarak tespit edildiği için mühürlenen ve dün yıkılan binanın enkazında herhangi bir kişinin olmadığı belirlendi.
Arama kurtarma faaliyetleri yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından tamamlandı.
Binanın enkazını kaldırma işlemleri iş makinelerinin desteğiyle sürüyor.
CHP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu binanın yıkılması sonucu bölgeden geçmekte olan bir kişi yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte Haliliye ilçesindeki bir bina çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Bakan Nebati'den Şanlıurfa'da yıkılan binayla ilgili açıklama: Arama kurtarma faaliyetleri yapılıyor
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