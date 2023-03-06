https://sputniknews.com.tr/20230306/sanliurfada-yikilan-binada-arama-kurtarma-calismalari-tamamlandi--1067850636.html

Şanlıurfa'da yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Şanlıurfa'da yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi. 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T03:22+0300

2023-03-06T03:22+0300

2023-03-06T03:22+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

şanlıurfa

deprem

enkaz

arama

arama kurtarma

bina

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AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen, ağır hasarlı olarak tespit edildiği için mühürlenen ve dün yıkılan binanın enkazında herhangi bir kişinin olmadığı belirlendi.Arama kurtarma faaliyetleri yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından tamamlandı.Binanın enkazını kaldırma işlemleri iş makinelerinin desteğiyle sürüyor.CHP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu binanın yıkılması sonucu bölgeden geçmekte olan bir kişi yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230305/bakan-nebatiden-sanliurfada-yikilan-binayla-ilgili-aciklama-arama-kurtarma-faaliyetleri-yapiliyor-1067840256.html

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şanlıurfa, deprem, enkaz, arama, arama kurtarma, bina