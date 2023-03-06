https://sputniknews.com.tr/20230306/rusya-savunma-bakani-bahar-aylarinda-ele-gecirilen-mariupolu-ziyaret-etti-1067856561.html

Rusya Savunma Bakanı bahar aylarında ele geçirilen Mariupol’ü ziyaret etti

Rusya Savunma Bakanı bahar aylarında ele geçirilen Mariupol’ü ziyaret etti

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, geçen yılın ilkbahar aylarında Rus güçleri tarafından ele geçirilen Mariupol kentine ziyaret gerçekleştirdi. 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T10:20+0300

2023-03-06T10:20+0300

2023-03-06T10:20+0300

ukrayna krizi

mariupol

rusya

ukrayna

şoygu

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Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nın geçen sene ilkbahar sonunda Rus güçlerinin kontrolünü ele geçirdiği liman kenti Mariupol’ü ziyaret ettiği ve yerleşim yerinin yeniden inşası için yürütülen çalışmaları denetlediği açıklandı.Rusya ve o dönem kentin denetimini elinde bulunduran Ukraynalı radikal milliyetçi gruplar arasında yaşanan çalışmalar sırasında Mariupol’ün büyük bir kısmı tahrip olmuştu.Mariupol, referandum ile Rusya’ya bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) sınırları içerisinde yer alıyor.Bununla beraber Rusya Savunma Bakanı, cumartesi günü de Donetsk’in güneyinde konuşlu Vostok birliklerinden birinin cephe yakınında yer alan komuta noktasını ziyaret etmişti ve burada söz konusu birliğin komutanının raporunu dinlemişti.Şoygu’nun dün ‘özel askeri operasyon sürdürülen alanda yer alan bazı birliklerin komutanları ile bir toplantı gerçekleştirildiği’ duyurulsa da toplantının gerçekleştiği yer konusunda bilgi verilmedi.Rusya Savunma Bakanı’nın özel askeri operasyonun gerçekleştirildiği alanda ziyaret ettiği yerlerin lokasyonu gizli tutuluyor ve ziyaret ettiği noktaların hangi yerleşim yerlerinde bulunduğu belirtilmiyor.Şoygu’nun operasyon alanına sıklaşan ziyaretleri, DHC'nin Ukrayna hükümeti tarafından kontrol edilen kesiminde yer alan Artyomovsk (Bahmut) kentinin denetimini ele geçirmek için Rus güçlerinin Ukrayna ordusu ile şiddetli çatışmalar yaşadığı dönemde gerçekleşti.

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