https://sputniknews.com.tr/20230306/rizede-kuvvetli-ruzgar-nedeniyle-bazi-ev-ve-is-yerlerinin-catisi-uctu-1067858578.html
Rize'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu
Rize'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu
Rize'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı zarar gördü. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T11:03+0300
2023-03-06T11:03+0300
2023-03-06T11:21+0300
türkiye
rize
rize valiliği
fırtına
çatı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067858432_0:233:828:699_1920x0_80_0_0_a73016136be65af587483afe3ec925a2.jpg
İl genelinde sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar sonucu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu çatısının bir kısmı koparak okul bahçesine düştü.Güneysu ilçesinde ise bir evin çatısı koparak Güneysu-Merkez kara yoluna uçtu. Temizlik çalışmasının ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.Kalkandere ve Ardeşen ilçelerine bağlı bazı köylerde de çatı kopmalarının olduğu kaydedildi.Yetkililer, rüzgar ve yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini belirterek, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.
türkiye
rize
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067858432_0:156:828:777_1920x0_80_0_0_41c1f3405455388097193e9957cf930f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rize, rize valiliği, fırtına, çatı
rize, rize valiliği, fırtına, çatı
Rize'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu
11:03 06.03.2023 (güncellendi: 11:21 06.03.2023) Abone ol
Rize'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı zarar gördü.
İl genelinde sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar sonucu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu çatısının bir kısmı koparak okul bahçesine düştü.
Güneysu ilçesinde ise bir evin çatısı koparak Güneysu-Merkez kara yoluna uçtu. Temizlik çalışmasının ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.
Kalkandere ve Ardeşen ilçelerine bağlı bazı köylerde de çatı kopmalarının olduğu kaydedildi.
Yetkililer, rüzgar ve yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini belirterek, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.