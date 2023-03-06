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Rize'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu
Rize'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu
Rize'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı zarar gördü. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T11:03+0300
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İl genelinde sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar sonucu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu çatısının bir kısmı koparak okul bahçesine düştü.Güneysu ilçesinde ise bir evin çatısı koparak Güneysu-Merkez kara yoluna uçtu. Temizlik çalışmasının ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.Kalkandere ve Ardeşen ilçelerine bağlı bazı köylerde de çatı kopmalarının olduğu kaydedildi.Yetkililer, rüzgar ve yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini belirterek, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.
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rize, rize valiliği, fırtına, çatı
rize, rize valiliği, fırtına, çatı

Rize'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu

11:03 06.03.2023 (güncellendi: 11:21 06.03.2023)
© AARize'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı zarar gördü.
Rize'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı zarar gördü. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© AA
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Rize'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı zarar gördü.
İl genelinde sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar sonucu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu çatısının bir kısmı koparak okul bahçesine düştü.
Güneysu ilçesinde ise bir evin çatısı koparak Güneysu-Merkez kara yoluna uçtu. Temizlik çalışmasının ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.
Kalkandere ve Ardeşen ilçelerine bağlı bazı köylerde de çatı kopmalarının olduğu kaydedildi.
Yetkililer, rüzgar ve yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini belirterek, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.
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