Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230306/ria-novosti-rus-ve-turk-heyetlerinin-dogalgaz-transfer-merkeziyle-ilgili-gorusmesi-ertelendi-1067889823.html
RIA Novosti: Rus ve Türk heyetlerinin doğalgaz transfer merkeziyle ilgili görüşmesi ertelendi
RIA Novosti: Rus ve Türk heyetlerinin doğalgaz transfer merkeziyle ilgili görüşmesi ertelendi
Türkiye'de kurulacak doğalgaz transfer merkezi konusunda 22 Mart'ta İstanbul'da Rus ve Türk heyetleri arasında yapılması planlanan görüşmenin ertelendiği... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T18:16+0300
2023-03-06T18:16+0300
ekonomi
türkiye
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/04/1061953409_0:0:2877:1618_1920x0_80_0_0_8bd602423559141fdff8932eae1283ec.jpg
RIA Novosti'nin Türkiye Enerji Bakanlığı'ndan bir kaynaya dayandırdığı haberine göre depremler nedeniyle ötelenen doğalgaz transfer merkezinin geleceğiyle ilgili görüşmeler tekrar ileri tarihe alındı.Kaynak, depremlerin ardından 22 Mart'ta İstanbul'da yapılması konusunda ön mutabakat sağlanan görüşmenin ertelendiğini söyledi.Kaynak, görüşmenin mart sonuna kadar yapılma ihtimaline ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düzenlenen sabotajlar sonucu patlatılarak işlevsiz hale getirilen Kuzey Akım boru hatları üstünden Avrupa’ya iletilemeyen gazın yeni bir gaz transfer sistemi ile Türkiye’ye sevk edilmesi ve burada oluşturulacak bir merkez üstünden Avrupa ülkelerine gönderilmesini teklif etmişti.Söz konusu merkezin sadece transfer için değil Rus gazının fiyatlandırması için de kullanılabileceğini söyleyen Putin’in bu teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da desteklenmiş ve liderler, ülkelerinin kurumlarını söz konusu teklif konusunda görüşmeler yapmakla görevlendirmişti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/04/1061953409_69:0:2798:2047_1920x0_80_0_0_b55441e08a9fb00c0c6e50e291f44c17.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, rusya
türkiye, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, rusya

RIA Novosti: Rus ve Türk heyetlerinin doğalgaz transfer merkeziyle ilgili görüşmesi ertelendi

18:16 06.03.2023
© AP Photo / Bela SzandelszkyMacaristan- Rusya- Doğalgaz
Macaristan- Rusya- Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Abone olTelegram
Türkiye'de kurulacak doğalgaz transfer merkezi konusunda 22 Mart'ta İstanbul'da Rus ve Türk heyetleri arasında yapılması planlanan görüşmenin ertelendiği belirtildi.
RIA Novosti'nin Türkiye Enerji Bakanlığı'ndan bir kaynaya dayandırdığı haberine göre depremler nedeniyle ötelenen doğalgaz transfer merkezinin geleceğiyle ilgili görüşmeler tekrar ileri tarihe alındı.

Kaynak, depremlerin ardından 22 Mart'ta İstanbul'da yapılması konusunda ön mutabakat sağlanan görüşmenin ertelendiğini söyledi.

Kaynak, görüşmenin mart sonuna kadar yapılma ihtimaline ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düzenlenen sabotajlar sonucu patlatılarak işlevsiz hale getirilen Kuzey Akım boru hatları üstünden Avrupa’ya iletilemeyen gazın yeni bir gaz transfer sistemi ile Türkiye’ye sevk edilmesi ve burada oluşturulacak bir merkez üstünden Avrupa ülkelerine gönderilmesini teklif etmişti.

Söz konusu merkezin sadece transfer için değil Rus gazının fiyatlandırması için de kullanılabileceğini söyleyen Putin’in bu teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da desteklenmiş ve liderler, ülkelerinin kurumlarını söz konusu teklif konusunda görüşmeler yapmakla görevlendirmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала