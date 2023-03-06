https://sputniknews.com.tr/20230306/ria-novosti-rus-ve-turk-heyetlerinin-dogalgaz-transfer-merkeziyle-ilgili-gorusmesi-ertelendi-1067889823.html

RIA Novosti: Rus ve Türk heyetlerinin doğalgaz transfer merkeziyle ilgili görüşmesi ertelendi

RIA Novosti: Rus ve Türk heyetlerinin doğalgaz transfer merkeziyle ilgili görüşmesi ertelendi

Türkiye'de kurulacak doğalgaz transfer merkezi konusunda 22 Mart'ta İstanbul'da Rus ve Türk heyetleri arasında yapılması planlanan görüşmenin ertelendiği... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T18:16+0300

2023-03-06T18:16+0300

2023-03-06T18:16+0300

ekonomi

türkiye

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

rusya

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RIA Novosti'nin Türkiye Enerji Bakanlığı'ndan bir kaynaya dayandırdığı haberine göre depremler nedeniyle ötelenen doğalgaz transfer merkezinin geleceğiyle ilgili görüşmeler tekrar ileri tarihe alındı.Kaynak, depremlerin ardından 22 Mart'ta İstanbul'da yapılması konusunda ön mutabakat sağlanan görüşmenin ertelendiğini söyledi.Kaynak, görüşmenin mart sonuna kadar yapılma ihtimaline ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düzenlenen sabotajlar sonucu patlatılarak işlevsiz hale getirilen Kuzey Akım boru hatları üstünden Avrupa’ya iletilemeyen gazın yeni bir gaz transfer sistemi ile Türkiye’ye sevk edilmesi ve burada oluşturulacak bir merkez üstünden Avrupa ülkelerine gönderilmesini teklif etmişti.Söz konusu merkezin sadece transfer için değil Rus gazının fiyatlandırması için de kullanılabileceğini söyleyen Putin’in bu teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da desteklenmiş ve liderler, ülkelerinin kurumlarını söz konusu teklif konusunda görüşmeler yapmakla görevlendirmişti.

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türkiye, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, rusya