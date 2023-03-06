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https://sputniknews.com.tr/20230306/rekabet-kurulundan-elon-muska-para-cezasi-twitteri-izinsiz-devraldi-1067858780.html
Rekabet Kurulu'ndan Elon Musk’a para cezası: Twitter'ı izinsiz devraldı
Rekabet Kurulu'ndan Elon Musk’a para cezası: Twitter'ı izinsiz devraldı
Twitter'ın sahibi Elon Musk'a, Twitter Inc.in tek kontrolünün devralınmasına yönelik işlemini Rekabet Kurulu'nun izni olmaksızın gerçekleştirdiği nedeniyle... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T11:07+0300
2023-03-06T11:11+0300
türkiye
elon musk
twitter
rekabet kurulu
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Rekabet Kurulu, SpaceX ve Twitter’ın sahibi Elon Musk tarafından Twitter’ın tek kontrolünün devralınmasına yönelik işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesi uyarınca resen incelenmesini sonuca bağladı.Buna göre, Kurul işlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna karar verdi.Kurul, işlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine de karar verdi.Kurul ayrıca, dosya konusu işlemin Rekabet Kurulu'nun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi nedeniyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinde yer alan, “İzne tabi birleşme ve devralmaların Kurul izni olmaksızın gerçekleştirilmesi” ifadesi uyarınca devralan konumundaki işlem tarafı olan Elon Musk’a 2022 yılına ait Türkiye’de elde edilen gayrisafi gelirinin binde biri oranında olmak üzere idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221219/elon-musk-sonuclarina-uyacagim-diyerek-twitter-anketi-paylasti-istifa-etmeli-miyim--1064739613.html
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elon musk, twitter , rekabet kurulu
elon musk, twitter , rekabet kurulu

Rekabet Kurulu'ndan Elon Musk’a para cezası: Twitter'ı izinsiz devraldı

11:07 06.03.2023 (güncellendi: 11:11 06.03.2023)
© AARekabet Kurulu
Rekabet Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© AA
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Twitter'ın sahibi Elon Musk'a, Twitter Inc.in tek kontrolünün devralınmasına yönelik işlemini Rekabet Kurulu'nun izni olmaksızın gerçekleştirdiği nedeniyle Türkiye’deki gayrisafi gelirinin binde biri oranında para cezası verildi.
Rekabet Kurulu, SpaceX ve Twitter’ın sahibi Elon Musk tarafından Twitter’ın tek kontrolünün devralınmasına yönelik işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesi uyarınca resen incelenmesini sonuca bağladı.
Buna göre, Kurul işlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna karar verdi.
Kurul, işlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine de karar verdi.
Kurul ayrıca, dosya konusu işlemin Rekabet Kurulu'nun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi nedeniyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinde yer alan, “İzne tabi birleşme ve devralmaların Kurul izni olmaksızın gerçekleştirilmesi” ifadesi uyarınca devralan konumundaki işlem tarafı olan Elon Musk’a 2022 yılına ait Türkiye’de elde edilen gayrisafi gelirinin binde biri oranında olmak üzere idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
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