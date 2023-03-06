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https://sputniknews.com.tr/20230306/putin-ve-reisi-ile-ikili-iliskileri-gorustu-1067888050.html
Putin ve Reisi ile ikili ilişkileri görüştü
Putin ve Reisi ile ikili ilişkileri görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin bugünkü telefon görüşmesinde ikili ilişkileri olumlu değerlendirdikleri ve... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T17:27+0300
2023-03-06T17:27+0300
dünya
rusya
iran
vladimir putin
ibrahim reisi
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Kremlin, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiğini duyurdu.Açıklamada, “İki lider, Rusya-İran ilişkilerinin gelişim düzeyini ve dinamiklerini olumlu değerlendirdi. Görüşmede, ortak altyapı projelerinin uygulanması da dahil çeşitli alanlardaki ikili işbirliği konuları ele alındı” ifadesine yer verildi.Putin ve Reisi en son 11 Ocak’ta telefonda görüşerek iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin derinleştirilmesini ele almıştı.
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rusya, iran, vladimir putin, ibrahim reisi
rusya, iran, vladimir putin, ibrahim reisi

Putin ve Reisi ile ikili ilişkileri görüştü

17:27 06.03.2023
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin ve İbrahim Reisi
Vladimir Putin ve İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© Sputnik / POOL
/
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin bugünkü telefon görüşmesinde ikili ilişkileri olumlu değerlendirdikleri ve temasları sürdürme konusunda anlaştıkları belirtildi.
Kremlin, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiğini duyurdu.
Açıklamada, “İki lider, Rusya-İran ilişkilerinin gelişim düzeyini ve dinamiklerini olumlu değerlendirdi. Görüşmede, ortak altyapı projelerinin uygulanması da dahil çeşitli alanlardaki ikili işbirliği konuları ele alındı” ifadesine yer verildi.
Putin ve Reisi en son 11 Ocak’ta telefonda görüşerek iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin derinleştirilmesini ele almıştı.
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