https://sputniknews.com.tr/20230306/prof-dr-ersoy-turkiyede-deprem-olusturabilecek-fay-sayisi-500un-uzerine-cikti-1067852894.html

Prof. Dr. Ersoy: Türkiye'de deprem oluşturabilecek fay sayısı 500'ün üzerine çıktı

Prof. Dr. Ersoy: Türkiye'de deprem oluşturabilecek fay sayısı 500'ün üzerine çıktı

'Deprem Tehlikesi ve İstanbul' başlıklı panele katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Biz 1992'ye kadar Türkiye'de deprem oluşturabilecek fay sayısını 150 biliyorduk... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T07:52+0300

2023-03-06T07:52+0300

2023-03-06T07:52+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

şükrü ersoy

deprem

malatya

adana

hatay

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Bakırköy Kent Konseyi ve Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-DER) iş birliğiyle Tarık Akan Konferans Salonu’nda ‘Deprem Tehlikesi ve İstanbul’ başlıklı panel düzenlendi.Yoğun katılımın olduğu panele Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve çok sayıda yurttaş katıldı. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, panelde bir konuşma yaptı.'Malatya ve Adana deprem potansiyeli taşıyor'Hatay’da uzun bir süre 7’den büyük deprem olmayacağını söyleyen Şükrü Ersoy, şu ifadeleri kullandı:'1992’den günümüze deprem tehlikesi 3.5, 4 kat arttı'Zemini dikkate alarak sağlam evlerin yapılması gerektiğini belirten Ersoy, “Biz 1992’ye kadar Türkiye’de deprem oluşturabilecek fay sayısını 150 biliyorduk. Şimdilerde bu sayı 500’ün üzerine çıktı. Yani Türkiye’de 1992’den günümüze kadar deprem tehlikesi 3 buçuk, 4 kat daha arttı. İstanbul çevresinde kötü, özellikle alüvyon gibi yumuşak zeminlerin üzerindeki yaklaşık 100 bin yapı stoklarının hemen ele alınıp, yıkılabilecek binaların derhal yıkılıp, yeniden yapılması gerekir. Çünkü 24 yıl deprem bekledi, çok da beklemeyebilir. Bunun süresini kestirmek zor. Şu anda bile olabilir. Bin 400 kilometre boyunca her yeri kırılmış bir fay hattı var, sadece Marmara da deprem olmamış. Marmara’nın içerisinde hem 1912’nin hem 1999 depremlerinin yüklediği önemli bir gerilim var. Bundan kaçış yok” diye konuştu.'Çocuklarınıza tabut mu bırakacaksınız?'Ersoy, şunları belirtti:

malatya

adana

hatay

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şükrü ersoy, deprem, malatya, adana, hatay