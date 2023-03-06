https://sputniknews.com.tr/20230306/perincek-aksener-abdnin-dayatmasiyla-masaya-dondu-1067889489.html

Perinçek: Akşener ABD’nin dayatmasıyla masaya döndü

Perinçek: Akşener ABD’nin dayatmasıyla masaya döndü

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Akşener, ABD’nin dayatmasıyla masaya döndü. İki Belediye Başkanının seçim sonrasında Kılıçdaroğlu’na rakip olma... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T18:03+0300

2023-03-06T18:03+0300

2023-03-06T18:05+0300

politika

doğu perinçek

meral akşener

abd

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Meral Akşener'in 'altılı masa' toplantısına katılımına ilişkin Twitter'dan açıklamada bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek "Akşener, ABD’nin dayatmasıyla masaya döndü. İki Belediye Başkanının seçim sonrasında Kılıçdaroğlu’na rakip olma olanakları da yok edildi. ABD, Altılı Masanın dağılması tehlikesini şimdilik bertaraf etmiş oldu. FETÖ, PKK ve HDP bayram yapıyor." ifadelerini kullandı.Perinçek'in açıklamaları şöyle:"ABD krize el koydu. Ankara’daki Gizli Karargâh karar verdi. ANKARA'DAKİ GİZLİ KARARGÂH Ankara’da, tıpkı Ergenekon-Balyoz sürecinde olduğu gibi, tertipleri planlayan ve yönlendiren bir Gizli Karargâh kuruldu. Karargâhta yabancı operasyon şefleri ve FETÖ artıkları bulunuyor. (1)Karargâh, kirli elini stadyumların içine kadar uzatıyor ve çeşitli kargaşalık planları tertipliyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener bu karargâhla iletişimlerini, dinlenmeyen mekanlardan kendi kurmaylarına da haber vermeksizin yürütüyorlar. (2)MASAYI DEVİREN AKŞENER'E YENİ ROL Gladyo Kraliçesi Meral Akşener’e karar tebliğ edildi. Altılı Masayı kurtarma önerisi, masayı deviren Akşener’e yaptırılarak, kendisine onurunu sözümona kurtaran bir rol verildi. (3)Meral Akşener, Altılı Masa’dan İYİ Parti’nin varlığını sürdürme refleksiyle kalkmıştı. Bu kez ABD’nin dayatmasıyla masaya döndü. (4)İYİ PARTİ'NİN ELİNDE SIFIR KALDI Altılı Masanın yalnız Cumhurbaşkanı adayı değil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları da CHP’li oldu. İYİ Parti açıkta kaldı.Yİ PARTİ'NİN HDP-PKK İLE İTTİFAKI SÜRÜYOR Bu çözümle Akşener’in partisi HDP ve PKK’nın yanındaki konumunu sürdürdü. İYİ Parti’de şimdiden büyük hayal kırıklığı ve itiraz sesleri yükseliyor. İstifa dalgası başladı. (6)İYİ PARTİ'NİN KULLANIM SÜRESİ DOLDU Böylece MHP’yi bölme operasyonuyla kurulan İYİ Parti’nin kullanım süresi dolmuş oldu. Operasyon bitti, operasyon partisi de bitiyor. (7)İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN İDDİALARI BİTİRİLDİ İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları İmamoğlu ve Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’na isyanları kontrol altına alındı. İki Belediye Başkanının seçim sonrasında Kılıçdaroğlu’na rakip olma olanakları da yok edildi. (8)İMAMOĞLU VE YAVAŞ KILIÇDAROĞLU'NUN YENİLGİSİNİ PAYLAŞIYOR İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu’nun atayacağı yardımcı konumlarına razı edilerek, iddiasız konuma itildiler. Atanacak adamlar, atayan adamı kuşatamaz. İki Başkan, Kılıçdaroğlu’nun yenilgisini paylaşmayı göze aldılar. (9)"

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doğu perinçek, meral akşener, abd