Oyunun gelirini paylaşan Bayülgen: Emekçilerin paralarını ödüyoruz, kendi kârımızdan vazgeçiyoruz

© AA Okan Bayülgen, tiyatroların, konserlerin, müzik performanslarının hatta sinemaların insanların toplumun bir araya gelmesi bakımından önemli olduğunu belirterek, "İnsanların bir arada olmaya ihtiyaçları var. Yarın bir mutlulukta neşeli türküler söyleriz. Bugün hüzünde ağıt yakarız, üzgün üzgün türkü söyleriz. Ölülerimizi gömerken de müzik var. Her yerde müzik var. Her yerde oyun var. Sanat her şeyin içerisinde" değerlendirmesini yaptı. Shakespeare'in çıraklık dönemine rastlayan eserini bir ekip çalışması yaparak sahnelediklerini dile getiren ve oyuna ilişkin bilgiler paylaşan Bayülgen, şunları kaydetti: "Bu yaşayan karaktere kendi krallığında bir öteki olan bu karakterle bizim dünyamızdan Orta Doğu'dan Asya'dan buradan bir yerden İngiltere'ye gidip orada yaşamaya çalışan bir kişiyle paralellik kurarak bir alternatif Richard yaratarak Shakespeare'ın III. Richard'ını anlatıyoruz seyirciye. Hem de bugünün dünyasından bir tartışma yaratmaya çalışıyoruz. Bu tartışma ne işe yarar? Hep beraber oturup tartışalım diye değil, özdeşleşmemize yarar. Kafamızda bazı soruların yanıtlarını aramaya yarar."