https://sputniknews.com.tr/20230306/nagehan-alci-devlet-seri-hareket-edip-mudahale-etmeseydi-2-sivas-vakasi-dahi-yasanabilirdi-1067859465.html
Nagehan Alçı: Devlet seri hareket edip, müdahale etmeseydi 2. Sivas vakası dahi yaşanabilirdi
Nagehan Alçı: Devlet seri hareket edip, müdahale etmeseydi 2. Sivas vakası dahi yaşanabilirdi
HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, "Bursaspor taraftarlarının rakip takımın oyuncularının konakladığı otelin önünde çeşitli ırkçı sloganlar atmaları, Beyaz... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T11:34+0300
2023-03-06T11:34+0300
2023-03-06T11:34+0300
politika
nagehan alçı
bursaspor
amedspor
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Alçı yazısında, "Çok şükür ki İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun hızlı ve doğru müdahalesi ile Emniyet güçleri ve Valilik kısa sürede harekete geçti, sorumlu kamu görevlileri açığa alındı, 7 kişi gözaltında.Ben buradan çok pis, çok derin kokular alıyorum.O kan dondurucu posterlerin içeri girmesine kim nasıl göz yumdu? Bu sadece taraftarın vandallığı ile açıklanabilir mi? Türkiye bu kadar kutuplaşmışken, iş bir kibrit çakmaya bakacak kadar ortam gerginken böyle bir linç ortamını kimler yaratmaya çalıştı? Devlet bu kez seri hareket edip, müdahale etmeseydi ikinci bir Sivas vakası dahi yaşanabilirdi. Bu ihtimali düşünmek dahi istemiyorum… Sayın Soylu’yu bir felaketi çok doğru ve kararlı bir şekilde önlendiği için tekrar tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.Alçı şunları kaydetti:"Ben bir futbol cahiliyimdir o nedenle bu konuyu spor camiasını bilenlere sordum.Federasyon iki takımın bir kez daha karşı karşıya gelmesini engelleyebilir miydi yoksa bir kez karşı karşıya gelinince diğer takımın sahasında yeniden oynamak mı gerekir?Engelleyebilir, sakınca görürse değiştirebilir ya da maçı iptal edebilirmiş.Madem Diyarbakır’daki maçta yüksek tansiyon vardı o tansiyonun tekrar etmemesi için bu maç niçin iptal edilmedi?Futbol Federasyonu bu sorunun cevabını vermeli.Öte yandan yaşananlar sadece futbol taraftarlarının bir takıma beslediği husumet ile açıklanabilir nitelikte değil. Burada apaçık bir nefret suçu, ırkçı bir saldırı dili var. Geçmişten de aşina olduğumuz bir planlı provokasyon kokusu alıyorum. İktidarın bu tuhaf hadisenin üzerine titizlikle gitmesi gerekiyor."
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nagehan alçı, bursaspor, amedspor
nagehan alçı, bursaspor, amedspor
Nagehan Alçı: Devlet seri hareket edip, müdahale etmeseydi 2. Sivas vakası dahi yaşanabilirdi
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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, "Bursaspor taraftarlarının rakip takımın oyuncularının konakladığı otelin önünde çeşitli ırkçı sloganlar atmaları, Beyaz Toros’un posterini içeride açmaları çok çirkin, ırkçı bir provokasyon girişimine işaret ediyor. Devlet bu kez seri hareket edip, müdahale etmeseydi ikinci bir Sivas vakası dahi yaşanabilirdi" dedi.
Alçı yazısında
, "Çok şükür ki İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun hızlı ve doğru müdahalesi ile Emniyet güçleri ve Valilik kısa sürede harekete geçti, sorumlu kamu görevlileri açığa alındı, 7 kişi gözaltında.Ben buradan çok pis, çok derin kokular alıyorum.O kan dondurucu posterlerin içeri girmesine kim nasıl göz yumdu? Bu sadece taraftarın vandallığı ile açıklanabilir mi? Türkiye bu kadar kutuplaşmışken, iş bir kibrit çakmaya bakacak kadar ortam gerginken böyle bir linç ortamını kimler yaratmaya çalıştı? Devlet bu kez seri hareket edip, müdahale etmeseydi ikinci bir Sivas vakası dahi yaşanabilirdi. Bu ihtimali düşünmek dahi istemiyorum… Sayın Soylu’yu bir felaketi çok doğru ve kararlı bir şekilde önlendiği için tekrar tebrik ediyorum."
ifadesini kullandı.
"Ben bir futbol cahiliyimdir o nedenle bu konuyu spor camiasını bilenlere sordum.
Federasyon iki takımın bir kez daha karşı karşıya gelmesini engelleyebilir miydi yoksa bir kez karşı karşıya gelinince diğer takımın sahasında yeniden oynamak mı gerekir?
Engelleyebilir, sakınca görürse değiştirebilir ya da maçı iptal edebilirmiş.
Madem Diyarbakır’daki maçta yüksek tansiyon vardı o tansiyonun tekrar etmemesi için bu maç niçin iptal edilmedi?
Futbol Federasyonu bu sorunun cevabını vermeli.
Öte yandan yaşananlar sadece futbol taraftarlarının bir takıma beslediği husumet ile açıklanabilir nitelikte değil. Burada apaçık bir nefret suçu, ırkçı bir saldırı dili var. Geçmişten de aşina olduğumuz bir planlı provokasyon kokusu alıyorum. İktidarın bu tuhaf hadisenin üzerine titizlikle gitmesi gerekiyor."