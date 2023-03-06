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https://sputniknews.com.tr/20230306/mustafa-kurdas-altili-masa-iyi-parti-tarafindan-dagitilir-iddialari-hakli-cikarildi-1067863178.html
Mustafa Kurdaş: ‘Altılı Masa İYİ Parti tarafından dağıtılır’ iddiaları haklı çıkarıldı
Mustafa Kurdaş: ‘Altılı Masa İYİ Parti tarafından dağıtılır’ iddiaları haklı çıkarıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa’dan ayrılması üzerine seçim sürecini Radyo Sputnik dinleyicilerine değerlendiren Mustafa Kurdaş, ‘Meral... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T12:24+0300
2023-03-06T12:24+0300
seyir hali
radyo
mustafa kurdaş
altılı masa
meral akşener
iyi parti
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Mustafa Kurdaş: ‘Altılı Masa İYİ Parti tarafından dağıtılır’ iddiaları haklı çıkarıldı
Mustafa Kurdaş: ‘Altılı Masa İYİ Parti tarafından dağıtılır’ iddiaları haklı çıkarıldı
Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olarak İYİ Parti’nin Altılı Masa’dan ayrılmasını değerlendirdi.Mustafa Kurdaş açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:"Meral Akşener’in Cuma günü yaptığı konuşmayı çok sert bulduğumu söyleyebilirim. Yaşanan bu ayrılık daha önce meydana gelseydi çok fazla garipsemezdim ama ayrılığın seçimlere çok az bir zaman kala yaşanması enteresan oldu. Böylece medyada uzun zamandır söylenen ‘Altılı Masa İYİ Parti tarafından dağıtılır’ iddiaları da haklı çıkarılmış oldu. Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde metodolojik bir eksiklik mi vardı bilemiyorum ama Meral Hanım masadan daha yumuşak bir şekilde ayrılabilirdi."Mustafa Kurdaş: ‘Temel Bey’den böyle bir yaklaşım geleceğini düşünmüyorum’Temel Karamollaoğlu’nun Meral Akşener’e yönelik ‘Artık sizden bıktık’ şeklinde ifade kullandığını düşünmediğini söyleyen Mustafa Kurdaş şu açıklamaları yaptı:"Temel Karamollaoğlu’na bu ifadenin doğru olup olmadığını sormadım ama ben Temel Bey’den böyle bir yaklaşım geleceğini düşünmüyorum. Meral Hanım dâhil masadaki bütün parti başkanları birbirleri ile nezaket içerisinde bir tavır takınmaktadırlar."
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Ali Çağatay
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radyo, mustafa kurdaş, altılı masa, meral akşener, iyi parti, аудио
radyo, mustafa kurdaş, altılı masa, meral akşener, iyi parti, аудио

Mustafa Kurdaş: ‘Altılı Masa İYİ Parti tarafından dağıtılır’ iddiaları haklı çıkarıldı

12:24 06.03.2023
SEYİR HALİ
Mustafa Kurdaş: ‘Altılı Masa İYİ Parti tarafından dağıtılır’ iddiaları haklı çıkarıldı
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa’dan ayrılması üzerine seçim sürecini Radyo Sputnik dinleyicilerine değerlendiren Mustafa Kurdaş, ‘Meral Hanım’ın açıklamaları ile uzun zamandır söylenen ‘Altılı Masa İYİ Parti tarafından dağıtılır’ iddiaları haklı çıkarıldı’ dedi.
Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olarak İYİ Parti’nin Altılı Masa’dan ayrılmasını değerlendirdi.
Mustafa Kurdaş açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"Meral Akşener’in Cuma günü yaptığı konuşmayı çok sert bulduğumu söyleyebilirim. Yaşanan bu ayrılık daha önce meydana gelseydi çok fazla garipsemezdim ama ayrılığın seçimlere çok az bir zaman kala yaşanması enteresan oldu. Böylece medyada uzun zamandır söylenen ‘Altılı Masa İYİ Parti tarafından dağıtılır’ iddiaları da haklı çıkarılmış oldu. Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde metodolojik bir eksiklik mi vardı bilemiyorum ama Meral Hanım masadan daha yumuşak bir şekilde ayrılabilirdi."

Mustafa Kurdaş: ‘Temel Bey’den böyle bir yaklaşım geleceğini düşünmüyorum’

Temel Karamollaoğlu’nun Meral Akşener’e yönelik ‘Artık sizden bıktık’ şeklinde ifade kullandığını düşünmediğini söyleyen Mustafa Kurdaş şu açıklamaları yaptı:
"Temel Karamollaoğlu’na bu ifadenin doğru olup olmadığını sormadım ama ben Temel Bey’den böyle bir yaklaşım geleceğini düşünmüyorum. Meral Hanım dâhil masadaki bütün parti başkanları birbirleri ile nezaket içerisinde bir tavır takınmaktadırlar."
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