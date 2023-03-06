https://sputniknews.com.tr/20230306/mustafa-kurdas-altili-masa-iyi-parti-tarafindan-dagitilir-iddialari-hakli-cikarildi-1067863178.html

Mustafa Kurdaş: ‘Altılı Masa İYİ Parti tarafından dağıtılır’ iddiaları haklı çıkarıldı

Mustafa Kurdaş: ‘Altılı Masa İYİ Parti tarafından dağıtılır’ iddiaları haklı çıkarıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa’dan ayrılması üzerine seçim sürecini Radyo Sputnik dinleyicilerine değerlendiren Mustafa Kurdaş, ‘Meral... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T12:24+0300

2023-03-06T12:24+0300

2023-03-06T12:24+0300

seyir hali

radyo

mustafa kurdaş

altılı masa

meral akşener

iyi parti

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Mustafa Kurdaş: ‘Altılı Masa İYİ Parti tarafından dağıtılır’ iddiaları haklı çıkarıldı Mustafa Kurdaş: ‘Altılı Masa İYİ Parti tarafından dağıtılır’ iddiaları haklı çıkarıldı

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olarak İYİ Parti’nin Altılı Masa’dan ayrılmasını değerlendirdi.Mustafa Kurdaş açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:"Meral Akşener’in Cuma günü yaptığı konuşmayı çok sert bulduğumu söyleyebilirim. Yaşanan bu ayrılık daha önce meydana gelseydi çok fazla garipsemezdim ama ayrılığın seçimlere çok az bir zaman kala yaşanması enteresan oldu. Böylece medyada uzun zamandır söylenen ‘Altılı Masa İYİ Parti tarafından dağıtılır’ iddiaları da haklı çıkarılmış oldu. Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde metodolojik bir eksiklik mi vardı bilemiyorum ama Meral Hanım masadan daha yumuşak bir şekilde ayrılabilirdi."Mustafa Kurdaş: ‘Temel Bey’den böyle bir yaklaşım geleceğini düşünmüyorum’Temel Karamollaoğlu’nun Meral Akşener’e yönelik ‘Artık sizden bıktık’ şeklinde ifade kullandığını düşünmediğini söyleyen Mustafa Kurdaş şu açıklamaları yaptı:"Temel Karamollaoğlu’na bu ifadenin doğru olup olmadığını sormadım ama ben Temel Bey’den böyle bir yaklaşım geleceğini düşünmüyorum. Meral Hanım dâhil masadaki bütün parti başkanları birbirleri ile nezaket içerisinde bir tavır takınmaktadırlar."

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2023

Ali Çağatay https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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