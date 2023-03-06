https://sputniknews.com.tr/20230306/moskova-buyukelcisi-samsar-rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-bogdanovla-gorustu-1067886360.html
Moskova Büyükelçisi Samsar, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov'la görüştü
Moskova Büyükelçisi Samsar, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov'la görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov', Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ı Dışişleri Bakanlığı'nda kabul etti. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T17:15+0300
2023-03-06T17:15+0300
2023-03-06T17:16+0300
mihail bogdanov
mehmet samsar
dünya
rusya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Bogdanov ve Samsar, Suriye'deki duruma vurgu yaparak Ortadoğu'nun gündemindeki güncel konular hakkında görüş alışverişi yaptı. Taraflar, uluslararası hukuk ilkelerine ve Astana formatında varılan mutabakatlara uygun olarak Suriye'de en kısa sürece kapsayıcı bir çözüm bulunması için verimli Rus-Türk diyaloğuna ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Suriye'de sahadaki durumu ve sosyo-ekonomik durumu istişare eden Bogdanov ve Samsar, Türkiye ile Suriye'deki yıkıcı depremlerin mağdurlarına insan yardım sunulmasıyla ilgili görüş alışverişinde de bulundu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
mihail bogdanov, mehmet samsar, rusya
mihail bogdanov, mehmet samsar, rusya
Moskova Büyükelçisi Samsar, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov'la görüştü
17:15 06.03.2023 (güncellendi: 17:16 06.03.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov', Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ı Dışişleri Bakanlığı'nda kabul etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Bogdanov ve Samsar, Suriye'deki duruma vurgu yaparak Ortadoğu'nun gündemindeki güncel konular hakkında görüş alışverişi yaptı.
Taraflar, uluslararası hukuk ilkelerine ve Astana formatında varılan mutabakatlara uygun olarak Suriye'de en kısa sürece kapsayıcı bir çözüm bulunması için verimli Rus-Türk diyaloğuna ihtiyaç olduğunun altını çizdi.
Suriye'de sahadaki durumu ve sosyo-ekonomik durumu istişare eden Bogdanov ve Samsar, Türkiye ile Suriye'deki yıkıcı depremlerin mağdurlarına insan yardım sunulmasıyla ilgili görüş alışverişinde de bulundu.