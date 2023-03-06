https://sputniknews.com.tr/20230306/moskova-buyukelcisi-samsar-rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-bogdanovla-gorustu-1067886360.html

Moskova Büyükelçisi Samsar, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov'la görüştü

Moskova Büyükelçisi Samsar, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov'la görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov', Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ı Dışişleri Bakanlığı'nda kabul etti. 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T17:15+0300

2023-03-06T17:15+0300

2023-03-06T17:16+0300

mihail bogdanov

mehmet samsar

dünya

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067672813_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b6dc0366eb095284ca6977ef2a83cfef.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Bogdanov ve Samsar, Suriye'deki duruma vurgu yaparak Ortadoğu'nun gündemindeki güncel konular hakkında görüş alışverişi yaptı. Taraflar, uluslararası hukuk ilkelerine ve Astana formatında varılan mutabakatlara uygun olarak Suriye'de en kısa sürece kapsayıcı bir çözüm bulunması için verimli Rus-Türk diyaloğuna ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Suriye'de sahadaki durumu ve sosyo-ekonomik durumu istişare eden Bogdanov ve Samsar, Türkiye ile Suriye'deki yıkıcı depremlerin mağdurlarına insan yardım sunulmasıyla ilgili görüş alışverişinde de bulundu.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mihail bogdanov, mehmet samsar, rusya