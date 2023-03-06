https://sputniknews.com.tr/20230306/mit-baskani-hakan-fidan-ajan-aglari-cokertildi-1067880053.html

MİT Başkanı Hakan Fidan: Ajan ağları çökertildi

MİT Başkanı Hakan Fidan: Ajan ağları çökertildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının 2022 Faaliyet Raporu yayımlandı.MİT Başkanı Hakan Fidan, raporun sunuş yazısında teşkilatın, Türkiye... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T15:54+0300

2023-03-06T15:54+0300

2023-03-06T15:54+0300

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hakan fidan

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Geçen yıl, tüm dünyanın, bölgesel ve küresel düzeydeki güç mücadeleleri, devlet dışı aktörlerden kaynaklı tehditler ve çeşitli ulus ötesi sorunlarla sınandığına işaret eden Fidan, "Mevcut uluslararası sistemin radikal ve dinamik bir dönüşüm içerisinde olduğu bu süreçte, ulus ötesi sorunlar küresel alanda işbirliğini gerektirirken, bu sorunların ortaya çıkardığı sosyo-ekonomik zorluklar ile ülke ve ittifaklar arasındaki rekabet ise kaçınılmaz bir güç mücadelesini beraberinde getirmektedir. Milli güvenliğin kapsamını giderek daha esnek ve karmaşık hale getiren bu durum, ülkemize yönelik tehditlere hibrit ve asimetrik bir boyut kazandırmaktadır." ifadelerini kullandı.Fidan, MİT'in çeşitlenen ve karmaşıklaşan tehditler karşısında farklı yeteneklerini küresel bir idrak anlayışıyla eş güdüm içinde kullanmaya 2022'de de devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:'Çok sayıda örgüt unsuru yurt dışında ele geçirilerek ülkemize getirilmiştir'MİT'in, tehditlerin evrilmesi karşısında yöntemleri ve yapısını sürekli değiştirerek ve yenileyerek 2022'de de birçok başarılı operasyona imza attığını vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:'Ajan ağlarını çökertmiştir'Hakan Fidan, aşırı sol terör örgütlerinin, Türkiye'ye yönelik başta Suriye alanından olmak üzere oluşturduğu tehdidin önlenmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilerek lider kadrolarının etkisizleştirildiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:'Çatışma bölgelerinde aktif görevler üstlenilmiştir'Dış istihbaratta, devletin menfaatleri çerçevesinde oyun değiştirici birçok hamlede bulunulmasına katkı sağlandığının altını çizen Fidan, şu bilgileri paylaştı:'MİT, teknolojik ihtiyaçlarını kendi özgün imkanlarıyla karşılayacak düzeye erişmiştir'Fidan, teknolojinin istihbaratın çarpan gücü yapılması anlayışını benimseyen MİT'in, klasik istihbarat yaklaşımında bir destek unsuru olarak görülen teknolojiyi ana faaliyet alanlarından biri haline getirdiğini vurgulayarak, "Büyük veri analizi, yapay zeka uygulamaları, görüntü istihbaratı, sinyal istihbaratı, uydu istihbaratı, siber istihbarat alanlarında kazanılan yeni yetenekler bizzat sahadaki faaliyetleri yönlendiren bir boyut kazanmıştır. Ayrıca, bu alanlarda yürütülen yeni teknoloji geliştirme çalışmaları ve yatırımlar sayesinde MİT, teknolojik ihtiyaçlarını kendi özgün imkanlarıyla karşılayacak düzeye erişmiştir." ifadelerini kullandı.MİT'in yurt içinde, diğer kurumlarla adeta tek vücut şeklinde tehditlerle mücadele ettiğini, yurt dışında da muhataplarıyla işbirliği ve rekabet dengesini gözettiğini aktaran Fidan, "İstihbarat dünyasının sayılı servisleri arasında yer alan teşkilat, ihtiyaç duyan ülkelere sahip olduğu teknik istihbarat ve insan istihbaratı kabiliyetleriyle gerekli desteği sunarak uluslararası terörizmle mücadeledeki devletimizin kararlılığını göstermiştir." değerlendirmesini yaptı.

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