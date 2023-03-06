https://sputniknews.com.tr/20230306/meteorolojiden-deprem-bolgesi-icin-lodos-uyarisi-soba-zehirlenmelerine-dikkat--1067851616.html

Meteoroloji'den deprem bölgesi için lodos uyarısı: Soba zehirlenmelerine dikkat

Meteoroloji'den deprem bölgesi için lodos uyarısı: Soba zehirlenmelerine dikkat

Meteoroloji 6 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre depremden etkilenen 11 ilimiz için kuvvetli rüzgar ve lodos uyarısı yapıldı. Çatı uçması... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T06:42+0300

2023-03-06T06:42+0300

2023-03-06T06:42+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

deprem

rüzgar

lodos

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Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre eüzgarın sabah saatlerinden itibaren Hatay ve Adana’nın güney ve doğusu, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ çevrelerinde zamanla bölgenin diğer illerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (40-70 km/saat), Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Batı ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Çorum ile Konya'nın kuzey ve batı, Bilecik'in kuzey, Afyonkarahisar'ın doğu çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli ve Sakarya ile Bilecik'in kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE 4°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlıİSTANBUL 7°C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlıKIRKLARELİ 2°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıKOCAELİ 8°C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıEgeParçalı ve çok bulutlu, Afyon'un doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 2°C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıDENİZLİ 8°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR 8°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA 3°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıAkdenizParçalı ve çok bulutlu, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Isparta ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Toroslar mevkiinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ADANA 13°C, 23°CSağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 13°C, 18°CYerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıK.MARAŞ 8°C, 13°CYerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Kırıkkale ve Çankırı ile Konya'nın batı ve kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ANKARA 5°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR 3°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve batısı yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİVAS 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluDÜZCE 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU 2°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluZONGULDAK 8°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, kıyı kesimler ile Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 8°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 9°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT 9°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 11°C, 13°CÖğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla bölge genelinin yağışlı geçmesi; yağışların bölgenin batısında yağmur ve sağanak, doğusunda ise yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Doğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.ELAZIĞ 7°C, 15°CAralıklı yağmur ve sağanak yağışlıERZURUM 1°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS -1°C, 11°CAralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıMALATYA 6°C, 16°CAralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGüneydoğu AnadoluParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN °C, °CYağmur ve sağanak yağışlıDİYARBAKIR °C, °CParçalı, yer yer çok bulutluGAZİANTEP °C, °CYağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, °CParçalı, yer yer çok bulutlu

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, deprem, rüzgar, lodos