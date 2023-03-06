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https://sputniknews.com.tr/20230306/mersinde-internetten-cocuk-istismari-iceren-video-indirdigi-iddiasiyla-yakalanan-zanli-tutuklandi-1067857539.html
Mersin'de internetten çocuk istismarı içeren video indirdiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Mersin'de internetten çocuk istismarı içeren video indirdiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde internetten çocuk istismarı içeren video indirdikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T10:36+0300
2023-03-06T10:36+0300
türkiye
mersin
çocuk istismarı
çocuklara yönelik cinsel istismar
çocuk istismarı
çocuk pornografisi
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İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde internetten çocuk istismarı içeren video indirdiği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.Adreslerde çocuk istismarı içeren video indirildiği belirlenen 6 hard disk, 2 cep telefonu, hafıza kartı ve flash bellek ele geçirildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220422/cinsel-istismardan-tutuklanan-imamin-bilgisayarinda-cocuk-pornosu-videolari-bulundu-1055782879.html
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mersin, çocuk istismarı, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuk istismarı, çocuk pornografisi, çocuk pornosu
mersin, çocuk istismarı, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuk istismarı, çocuk pornografisi, çocuk pornosu

Mersin'de internetten çocuk istismarı içeren video indirdiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

10:36 06.03.2023
© İHAtutuklama, gözaltı,
tutuklama, gözaltı, - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© İHA
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde internetten çocuk istismarı içeren video indirdikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde internetten çocuk istismarı içeren video indirdiği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Adreslerde çocuk istismarı içeren video indirildiği belirlenen 6 hard disk, 2 cep telefonu, hafıza kartı ve flash bellek ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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