https://sputniknews.com.tr/20230306/merkez-bankasindan-subat-raporu-gida-fiyatlari-artmaya-devam-ediyor-1067878072.html

Merkez Bankası'ndan 'Şubat' raporu: Gıda fiyatları artmaya devam ediyor

Merkez Bankası'ndan 'Şubat' raporu: Gıda fiyatları artmaya devam ediyor

Merkez Bankası Şubat enflasyonunda yaşanan yıllık düşüşe rağmen, Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporunda gıda fiyatlarındaki artışı işaret etti. Raporda, enerjide... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T15:30+0300

2023-03-06T15:30+0300

2023-03-06T15:30+0300

ekonomi

ekonomi

merkez bankası

fahiş fiyat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/16/1061528009_53:0:1948:1066_1920x0_80_0_0_b413ee028b8bc749e1deaa8479a0379a.jpg

Merkez Bankası Şubat Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı.Şubat ayı enflasyon değerlendirmesini yayımlayan Merkez Bankası şubatta enerji fiyatlarındaki düşüş ivmesiyle birlikte, gıda fiyatlarındaki yüksek seyre dikkat çekti.Gıda fiyatlarının sebze, kırmızı et ile süt ve süt ürünleri öncülüğünde yüksek bir oranda artmaya devam ettiği kaydedildi. Şubat döneminde enerjide belirgin olmak üzere tüm ana gruplarda düşüş olduğu, temel mal grubunda aylık artışların yavaşladığı vurgulandı.Hizmetlerde fiyat artışının bir önceki aya göre yavaşlamakla birlikte, yemek hizmetleri, eğitim, bakım-onarım gibi kalemler öncülüğünde yüksek seyrettiği; kirada aylık artış oranının bir önceki aya kıyasla önemli ölçüde gerilediği belirtildi.Şubatta yıllık enflasyon yüzde 55,2'ye gerilemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230306/ekonomistlere-gore-piyasalar-secim-ve-enflasyon-kiskacinda-1067853737.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekonomi, merkez bankası, fahiş fiyat