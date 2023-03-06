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https://sputniknews.com.tr/20230306/merkez-bankasindan-subat-raporu-gida-fiyatlari-artmaya-devam-ediyor-1067878072.html
Merkez Bankası'ndan 'Şubat' raporu: Gıda fiyatları artmaya devam ediyor
Merkez Bankası'ndan 'Şubat' raporu: Gıda fiyatları artmaya devam ediyor
Merkez Bankası Şubat enflasyonunda yaşanan yıllık düşüşe rağmen, Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporunda gıda fiyatlarındaki artışı işaret etti. Raporda, enerjide... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T15:30+0300
2023-03-06T15:30+0300
ekonomi
ekonomi
merkez bankası
fahiş fiyat
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Merkez Bankası Şubat Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı.Şubat ayı enflasyon değerlendirmesini yayımlayan Merkez Bankası şubatta enerji fiyatlarındaki düşüş ivmesiyle birlikte, gıda fiyatlarındaki yüksek seyre dikkat çekti.Gıda fiyatlarının sebze, kırmızı et ile süt ve süt ürünleri öncülüğünde yüksek bir oranda artmaya devam ettiği kaydedildi. Şubat döneminde enerjide belirgin olmak üzere tüm ana gruplarda düşüş olduğu, temel mal grubunda aylık artışların yavaşladığı vurgulandı.Hizmetlerde fiyat artışının bir önceki aya göre yavaşlamakla birlikte, yemek hizmetleri, eğitim, bakım-onarım gibi kalemler öncülüğünde yüksek seyrettiği; kirada aylık artış oranının bir önceki aya kıyasla önemli ölçüde gerilediği belirtildi.Şubatta yıllık enflasyon yüzde 55,2'ye gerilemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230306/ekonomistlere-gore-piyasalar-secim-ve-enflasyon-kiskacinda-1067853737.html
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ekonomi, merkez bankası, fahiş fiyat
ekonomi, merkez bankası, fahiş fiyat

Merkez Bankası'ndan 'Şubat' raporu: Gıda fiyatları artmaya devam ediyor

15:30 06.03.2023
© İHAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© İHA
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Merkez Bankası Şubat enflasyonunda yaşanan yıllık düşüşe rağmen, Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporunda gıda fiyatlarındaki artışı işaret etti. Raporda, enerjide düşüş gıdada artış dikkat çekiyor.
Merkez Bankası Şubat Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı.
Şubat ayı enflasyon değerlendirmesini yayımlayan Merkez Bankası şubatta enerji fiyatlarındaki düşüş ivmesiyle birlikte, gıda fiyatlarındaki yüksek seyre dikkat çekti.
Gıda fiyatlarının sebze, kırmızı et ile süt ve süt ürünleri öncülüğünde yüksek bir oranda artmaya devam ettiği kaydedildi. Şubat döneminde enerjide belirgin olmak üzere tüm ana gruplarda düşüş olduğu, temel mal grubunda aylık artışların yavaşladığı vurgulandı.
Hizmetlerde fiyat artışının bir önceki aya göre yavaşlamakla birlikte, yemek hizmetleri, eğitim, bakım-onarım gibi kalemler öncülüğünde yüksek seyrettiği; kirada aylık artış oranının bir önceki aya kıyasla önemli ölçüde gerilediği belirtildi.
Şubatta yıllık enflasyon yüzde 55,2'ye gerilemişti.
Market, alışveriş, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
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