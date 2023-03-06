Meral Akşener'den dönüş sinyali: Altılı masanın toplantısına katılıyor
15:52 06.03.2023 (güncellendi: 15:59 06.03.2023)
© CHPCHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Altılı Masa, Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde 10. kez toplandı.
© CHP
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, iki başkana, icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisinin iletildiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapan Akşener'in toplantıya katılacağı bildirildi.
İYİ Parti'yi 6'lı masaya döndürmek için formül arayışları devam ediyor.
Bu kapsamda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu.
İYİ Parti'nin masadan kalkmasının ardından yoluna 5'li olarak devam eden Millet İttafakı, bugün ikinci kez toplanıyor.
Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki toplantının ardından, ittifakın ortak Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. O ismin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması bekleniyor.
Millet İttifakı'nın İYİ Parti dışında kalan 5 siyasi partisi, Saadet Partisi ev sahipliğinde cumartesi günü toplandı. 4,5 saat süren toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, "Hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz kaybedeni olmayan bir zaferdir" denilerek, cumhurbaşkanı adayının ve geçiş süreci yol haritasının daha önce kararlaştırıldığı gibi 6 Mart Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedilmişti.
Perşembe akşamı başlayan adaylık krizinin ardından CHP ve İYİ parti Genel Merkezlerinde üst üste toplantılar düzenlenmişti.
Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki toplantının ardından, ittifakın ortak Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. O ismin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması bekleniyor.
Millet İttifakı'nın İYİ Parti dışında kalan 5 siyasi partisi, Saadet Partisi ev sahipliğinde cumartesi günü toplandı. 4,5 saat süren toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, "Hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz kaybedeni olmayan bir zaferdir" denilerek, cumhurbaşkanı adayının ve geçiş süreci yol haritasının daha önce kararlaştırıldığı gibi 6 Mart Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedilmişti.
Perşembe akşamı başlayan adaylık krizinin ardından CHP ve İYİ parti Genel Merkezlerinde üst üste toplantılar düzenlenmişti.
Saat saat gelişmeler
14.00- Saadet Partisi Genel merkez önü hareketlenmeye başladı. 5 parti mensubu teşkilatları Saadet Partisi Genel Merkezi önünde toplanmaya başladı.
15.42- Kemal Kılıçdaroğlu Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener Saadet Partisi genel merkezinde: 'Halkın umudu Meral Akşener' sloganıyla karşılandı— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 6, 2023
Ayrıntılar ve daha fazlası: https://t.co/isMArJ7Z6M pic.twitter.com/eCwa5LKg3C
15:48- Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Akşenerin girişi sırasında İYİ Partililer "Halkın umudu Akşener" sloganı atarken, diğer partiler de "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganı attı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi genel merkezine geldi: 'Halkın umudu Kılıçdaroğlu' sloganıyla karşılandı— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 6, 2023
Ayrıntılar: https://t.co/pP1GNrvSqU pic.twitter.com/htGTxyCbMG