https://sputniknews.com.tr/20230306/meral-aksenerden-masaya-donus-sinyali-altili-masanin-toplantisina-katiliyor-1067879878.html

Meral Akşener'den dönüş sinyali: Altılı masanın toplantısına katılıyor

Meral Akşener'den dönüş sinyali: Altılı masanın toplantısına katılıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklama yapan İYİ... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T15:52+0300

2023-03-06T15:52+0300

2023-03-06T15:59+0300

politika

meral akşener

iyi parti

kemal kılıçdaroğlu

altılı masa

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İYİ Parti'yi 6'lı masaya döndürmek için formül arayışları devam ediyor.Bu kapsamda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu.İYİ Parti'nin masadan kalkmasının ardından yoluna 5'li olarak devam eden Millet İttafakı, bugün ikinci kez toplanıyor.Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki toplantının ardından, ittifakın ortak Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. O ismin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması bekleniyor.Millet İttifakı'nın İYİ Parti dışında kalan 5 siyasi partisi, Saadet Partisi ev sahipliğinde cumartesi günü toplandı. 4,5 saat süren toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, "Hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz kaybedeni olmayan bir zaferdir" denilerek, cumhurbaşkanı adayının ve geçiş süreci yol haritasının daha önce kararlaştırıldığı gibi 6 Mart Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedilmişti.Perşembe akşamı başlayan adaylık krizinin ardından CHP ve İYİ parti Genel Merkezlerinde üst üste toplantılar düzenlenmişti.Saat saat gelişmeler14.00- Saadet Partisi Genel merkez önü hareketlenmeye başladı. 5 parti mensubu teşkilatları Saadet Partisi Genel Merkezi önünde toplanmaya başladı. 15.42- Kemal Kılıçdaroğlu Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi.15:48- Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Akşenerin girişi sırasında İYİ Partililer "Halkın umudu Akşener" sloganı atarken, diğer partiler de "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganı attı.

https://sputniknews.com.tr/20230306/mansur-yavas-ve-ekrem-imamoglu-iyi-partiye-gidiyor-1067868143.html

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meral akşener, iyi parti, kemal kılıçdaroğlu, altılı masa