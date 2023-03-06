https://sputniknews.com.tr/20230306/meksikada-dini-rituel-sirasinda-direkten-dusen-kadin-hayatini-kaybetti-1067860174.html

Meksika'da dini ritüel sırasında direkten düşen kadın hayatını kaybetti

Meksika'da dini ritüel sırasında direkten düşen kadın hayatını kaybetti

Meksika'da bir kadın ‘Voladores’ ritüelinde performans sergilerken direkten düşerek öldü. 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T11:50+0300

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meksika

direk

ritüel

dünya

ölüm

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Meksika'nın Puebla eyaletindeki polis yetkilileri, Çiçek Festivali'nde performans sergileyen kadının 30 metre yüksekliğindeki direkten düşerek yaşamını yitirdiğini doğruladı.Voladores, Meksika ve Orta Amerika'daki çeşitli etnik gruplar tarafından tanrılarıyla bağlantı kurmanın bir yolu olarak gerçekleştirilen geleneksel bir ritüel olarak biliniyor.Ritüel esnasında direğe tırmanan ve kendilerini direğin etrafına dolanmış halatlara bağlayan dört oyuncu daireler çizerek havada alçalıyor.

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meksika, direk, ritüel, ölüm