https://sputniknews.com.tr/20230306/meksikada-dini-rituel-sirasinda-direkten-dusen-kadin-hayatini-kaybetti-1067860174.html
Meksika'da dini ritüel sırasında direkten düşen kadın hayatını kaybetti
Meksika'da dini ritüel sırasında direkten düşen kadın hayatını kaybetti
Meksika'da bir kadın ‘Voladores’ ritüelinde performans sergilerken direkten düşerek öldü. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T11:50+0300
2023-03-06T11:50+0300
2023-03-06T11:55+0300
meksika
direk
ritüel
dünya
ölüm
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Meksika'nın Puebla eyaletindeki polis yetkilileri, Çiçek Festivali'nde performans sergileyen kadının 30 metre yüksekliğindeki direkten düşerek yaşamını yitirdiğini doğruladı.Voladores, Meksika ve Orta Amerika'daki çeşitli etnik gruplar tarafından tanrılarıyla bağlantı kurmanın bir yolu olarak gerçekleştirilen geleneksel bir ritüel olarak biliniyor.Ritüel esnasında direğe tırmanan ve kendilerini direğin etrafına dolanmış halatlara bağlayan dört oyuncu daireler çizerek havada alçalıyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
meksika, direk, ritüel, ölüm
meksika, direk, ritüel, ölüm
Meksika'da dini ritüel sırasında direkten düşen kadın hayatını kaybetti
11:50 06.03.2023 (güncellendi: 11:55 06.03.2023) Abone ol
Meksika'da bir kadın ‘Voladores’ ritüelinde performans sergilerken direkten düşerek öldü.
Meksika'nın Puebla eyaletindeki polis yetkilileri, Çiçek Festivali'nde performans sergileyen kadının 30 metre yüksekliğindeki direkten düşerek yaşamını yitirdiğini doğruladı.
Voladores, Meksika ve Orta Amerika'daki çeşitli etnik gruplar tarafından tanrılarıyla bağlantı kurmanın bir yolu olarak gerçekleştirilen geleneksel bir ritüel olarak biliniyor.
Ritüel esnasında direğe tırmanan ve kendilerini direğin etrafına dolanmış halatlara bağlayan dört oyuncu daireler çizerek havada alçalıyor.