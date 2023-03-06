Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230306/meksikada-dini-rituel-sirasinda-direkten-dusen-kadin-hayatini-kaybetti-1067860174.html
Meksika'da dini ritüel sırasında direkten düşen kadın hayatını kaybetti
Meksika'da dini ritüel sırasında direkten düşen kadın hayatını kaybetti
Meksika'da bir kadın ‘Voladores’ ritüelinde performans sergilerken direkten düşerek öldü. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T11:50+0300
2023-03-06T11:55+0300
meksika
direk
ritüel
dünya
ölüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067860887_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3f3c2af6be341fe78c55bddcaf75db6c.jpg
Meksika'nın Puebla eyaletindeki polis yetkilileri, Çiçek Festivali'nde performans sergileyen kadının 30 metre yüksekliğindeki direkten düşerek yaşamını yitirdiğini doğruladı.Voladores, Meksika ve Orta Amerika'daki çeşitli etnik gruplar tarafından tanrılarıyla bağlantı kurmanın bir yolu olarak gerçekleştirilen geleneksel bir ritüel olarak biliniyor.Ritüel esnasında direğe tırmanan ve kendilerini direğin etrafına dolanmış halatlara bağlayan dört oyuncu daireler çizerek havada alçalıyor.
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067860887_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ad6a6b2f9826f53e15f3710878e9e252.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meksika, direk, ritüel, ölüm
meksika, direk, ritüel, ölüm

Meksika'da dini ritüel sırasında direkten düşen kadın hayatını kaybetti

11:50 06.03.2023 (güncellendi: 11:55 06.03.2023)
© YouTube / Imagen NoticiasVoladores ritüeli
Voladores ritüeli - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© YouTube / Imagen Noticias
Abone olTelegram
Meksika'da bir kadın ‘Voladores’ ritüelinde performans sergilerken direkten düşerek öldü.
Meksika'nın Puebla eyaletindeki polis yetkilileri, Çiçek Festivali'nde performans sergileyen kadının 30 metre yüksekliğindeki direkten düşerek yaşamını yitirdiğini doğruladı.
Voladores, Meksika ve Orta Amerika'daki çeşitli etnik gruplar tarafından tanrılarıyla bağlantı kurmanın bir yolu olarak gerçekleştirilen geleneksel bir ritüel olarak biliniyor.
Ritüel esnasında direğe tırmanan ve kendilerini direğin etrafına dolanmış halatlara bağlayan dört oyuncu daireler çizerek havada alçalıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала