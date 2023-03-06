https://sputniknews.com.tr/20230306/medvedev-yeni-cok-kutuplu-dunya-daha-cetin-olacak-bize-uyar-1067891245.html

Medvedev: Yeni çok kutuplu dünya daha çetin olacak, bize uyar

Medvedev: Yeni çok kutuplu dünya daha çetin olacak, bize uyar

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, yeni çok kutuplu dünyanın, iki veya tek kutuplu dünyaya göre çok daha zor olacağını belirterek... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T18:50+0300

2023-03-06T18:50+0300

2023-03-06T18:53+0300

dmitriy medvedev

dünya

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İktidardaki Birleşik Rusya partisinin internet sitesinde, Dmitriy Medvedev’in “Diğer ülkelerle birlikte, Batı dünyasının neo-kolonyal emellerinin tabutuna son çiviyi çakabiliriz” başlıklı yazısı yayınlandı.Birleşmiş Milletler’in verilerine işaret eden Medvedev, dünyada halen “20. yüzyılın 1950 – 1970’li yıllardaki sömürge sistemi çöküşünün bu tür kalıntıları olan yeterli sayıda bağımsız olmayan bölgelerin olduğunu” anımsatarak, “Bu bölgeler, neo-sömürge uygulamalarının kalıntılarına karşı direnişin doğru olduğu anlayışını güçlendiriyor” ifadelerine yer verdi.Ülkelerin artık ‘kolektif Batı’ karşısındaki korkudan kurtulmaya başladığını savunan Medvedev, sözlerini şöyle sürdürdü:

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2023

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dmitriy medvedev