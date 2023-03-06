https://sputniknews.com.tr/20230306/marketten-alinan-mantar-4-kisiyi-zehirledi-1067857805.html
Marketten alınan mantar 4 kişiyi zehirledi
Marketten alınan mantar 4 kişiyi zehirledi
Kırıkkale'de marketten alınan mantarı tüketen 3'ü çocuk 4 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T10:44+0300
2023-03-06T10:44+0300
2023-03-06T10:44+0300
yaşam
mantar
market
zehirlenme
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Kırıkkale'de marketten alınan mantarı tüketen 3'ü çocuk 4 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Sanayi Mahallesi'ndeki aynı evde yaşayan 3'ü çocuk 4 kişi, marketten alınan mantarı tükettikten sonra fenalaştı. Yapılan ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kusma, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri bulunan B.U. (36), G.G. (14), N.U. (9) ve E.G. (8), ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Serviste yapılan tedavilerinin ardından müşahede altında tutulan 4 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221219/fiyati-eti-gecen-cintar-mantarina-ilginc-etiket-dovizlerle-dokunmak-15-lira-koklamak-20-lira-1064746854.html
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mantar, market, zehirlenme
mantar, market, zehirlenme
Marketten alınan mantar 4 kişiyi zehirledi
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Kırıkkale'de marketten alınan mantarı tüketen 3'ü çocuk 4 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de marketten alınan mantarı tüketen 3'ü çocuk 4 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Sanayi Mahallesi'ndeki aynı evde yaşayan 3'ü çocuk 4 kişi, marketten alınan mantarı tükettikten sonra fenalaştı. Yapılan ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kusma, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri bulunan B.U. (36), G.G. (14), N.U. (9) ve E.G. (8), ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Serviste yapılan tedavilerinin ardından müşahede altında tutulan 4 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.