Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230306/marketten-alinan-mantar-4-kisiyi-zehirledi-1067857805.html
Marketten alınan mantar 4 kişiyi zehirledi
Marketten alınan mantar 4 kişiyi zehirledi
Kırıkkale'de marketten alınan mantarı tüketen 3'ü çocuk 4 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T10:44+0300
2023-03-06T10:44+0300
yaşam
mantar
market
zehirlenme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/14/1054888865_0:4:700:398_1920x0_80_0_0_69e96c77fdfa056317fd7fe99e982900.png
Kırıkkale'de marketten alınan mantarı tüketen 3'ü çocuk 4 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Sanayi Mahallesi'ndeki aynı evde yaşayan 3'ü çocuk 4 kişi, marketten alınan mantarı tükettikten sonra fenalaştı. Yapılan ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kusma, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri bulunan B.U. (36), G.G. (14), N.U. (9) ve E.G. (8), ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Serviste yapılan tedavilerinin ardından müşahede altında tutulan 4 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221219/fiyati-eti-gecen-cintar-mantarina-ilginc-etiket-dovizlerle-dokunmak-15-lira-koklamak-20-lira-1064746854.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/14/1054888865_84:0:617:400_1920x0_80_0_0_53eaf38f4ddd455006f9040db9f817d6.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mantar, market, zehirlenme
mantar, market, zehirlenme

Marketten alınan mantar 4 kişiyi zehirledi

10:44 06.03.2023
© turktarim.gov.trmantar
mantar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© turktarim.gov.tr
Abone olTelegram
Kırıkkale'de marketten alınan mantarı tüketen 3'ü çocuk 4 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de marketten alınan mantarı tüketen 3'ü çocuk 4 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Sanayi Mahallesi'ndeki aynı evde yaşayan 3'ü çocuk 4 kişi, marketten alınan mantarı tükettikten sonra fenalaştı. Yapılan ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kusma, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri bulunan B.U. (36), G.G. (14), N.U. (9) ve E.G. (8), ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Serviste yapılan tedavilerinin ardından müşahede altında tutulan 4 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Fiyatı eti geçen çıntar mantarına ilginç etiket: Dövizlerle dokunmak 15 lira, koklamak 20 lira - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
MULTİMEDYA
Fiyatı eti geçen çıntar mantarına ilginç etiket: Dokunmak 15 lira, koklamak 20 lira
19 Aralık 2022, 12:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала