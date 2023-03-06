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İmamoğlu ve Yavaş'tan Akşener'e ziyaret: 'Milletimizin ayrılığa tahammülü yok'
İmamoğlu ve Yavaş'tan Akşener'e ziyaret: 'Milletimizin ayrılığa tahammülü yok'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Merkezi'ne gittiği bildirildi. İki... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T13:33+0300
2023-03-06T14:01+0300
politika
ekrem imamoğlu
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İYİ Parti lideri Meral Akşener parti genel merkezinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü. Buradaki görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan Mansur Yavaş, "Milletimizin ayrılığa tahammülü yok" dedi. Görüşmede ayrıca İmamoğlu ile Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığına aday gösterilmelerinin de konuşulduğu belirtildi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener parti yöneticileriyle görüşmek üzere genel merkez binasına geldi.Akşener’i genel merkez ek binasına gelişinde İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve diğer yetkililer karşıladı.Partisinin bazı yöneticileriyle görüşeceği öğrenilen Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.Son duruma ve toplantıya ilişkin değerlendirmesi sorulan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ise "İyi olacak." ifadesini kullandı.
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ekrem imamoğlu, mansur yavaş
ekrem imamoğlu, mansur yavaş

İmamoğlu ve Yavaş'tan Akşener'e ziyaret: 'Milletimizin ayrılığa tahammülü yok'

13:33 06.03.2023 (güncellendi: 14:01 06.03.2023)
© DHAEkrem İmamoğlu - Mansur Yavaş
Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© DHA
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Merkezi'ne gittiği bildirildi. İki belediye başkanının burada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceği belirtildi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener parti genel merkezinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü. Buradaki görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan Mansur Yavaş, "Milletimizin ayrılığa tahammülü yok" dedi. Görüşmede ayrıca İmamoğlu ile Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığına aday gösterilmelerinin de konuşulduğu belirtildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener parti yöneticileriyle görüşmek üzere genel merkez binasına geldi.
Akşener’i genel merkez ek binasına gelişinde İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve diğer yetkililer karşıladı.
Partisinin bazı yöneticileriyle görüşeceği öğrenilen Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.
Son duruma ve toplantıya ilişkin değerlendirmesi sorulan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ise "İyi olacak." ifadesini kullandı.
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